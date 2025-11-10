'वंदे मातरम्'च्या आधी क्रांतिकारकांनी कोणता नारा दिला होता?

वंदे मातरम

तुम्हाला माहिती आहे का की वंदे मातरमच्या आधी, क्रांतिकारकांचा आवाज बनलेल्या इतर घोषणा होत्या?

अमर गाणे

या अमर गाण्याआधी भारताच्या वीरांच्या हृदयाला इतर कोणत्या घोषणांनी प्रेरणा दिली हे फार कमी लोकांना माहिती आहे.

बंकिमचंद्र चॅटर्जी

बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी 'वंदे मातरम्' ही गाणी रचली होती. ७ नोव्हेंबर १८७५ रोजी ते पहिल्यांदा बंगाली मासिक 'बंगदर्शन' मध्ये प्रकाशित झाले.

आनंदमठ

नंतर, हे गाणे त्यांच्या प्रसिद्ध कादंबरी 'आनंदमठ' मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. हे गाणे भारतमातेवरील भक्ती, देशप्रेम आणि त्यागाच्या भावनेने भरलेले आहे.

रवींद्रनाथ टागोर

रवींद्रनाथ टागोर यांनी रचलेले हे गाणे स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान एक जोरदार घोषणाबाजीचे केंद्र बनले. 'वंदे मातरम्' हा प्रत्येक भारतीयाच्या ओठांवरचा एकमेव आवाज होता.

मॅडम भिकाजी कामा

१९०७ मध्ये, मॅडम भिकाजी कामा यांनी जर्मनीतील स्टुटगार्ट येथे पहिला भारतीय ध्वज फडकवला. ज्यावर वंदे मातरम असे लिहिलेले होते.

स्वातंत्र्य चळवळ

यावरून हे दिसून येते की, हे गीत केवळ भारतातच नव्हे तर परदेशातही भारताचे एक वैशिष्ट्य बनले होते. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीने अनेक टप्प्यांतून प्रगती केली.

लोकप्रियता

सुरुवातीचा टप्पा मुख्यत्वे बंडखोरीचा होता. त्यावेळी वंदे मातरम लिहिले गेले असले तरी, त्याला अद्याप व्यापक लोकप्रियता मिळाली नव्हती.

इन्कलाब जिंदाबाद

इन्कलाब जिंदाबाद ही घोषणा सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी यांनी दिली होती. नंतर शहीद भगतसिंग आणि त्यांच्या साथीदारांनी ती प्रसिद्ध केली.

जयजयकार

१९२९ मध्ये जेव्हा भगतसिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी दिल्लीतील सेंट्रल असेंब्लीवर बॉम्ब फेकला तेव्हा त्यांनी मोठ्याने "इन्कलाब जिंदाबाद" असा जयजयकार केला. या घोषणेचा अर्थ असा होता की क्रांती कायमची जिवंत राहिली पाहिजे.

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ही घोषणा क्रांतिकारी कवी राम प्रसाद बिस्मिल यांच्या प्रसिद्ध कवितेतून घेतली आहे.

देशासाठी बलिदान

या घोषणेमुळे हजारो तरुणांना मातृभूमीसाठी आपले प्राण अर्पण करण्याची प्रेरणा मिळाली. या घोषणेचा अर्थ असा होता की देशासाठी बलिदान देण्याची इच्छा आता आपल्या हृदयात आहे.

जय हिंद आणि भारत माता की जय

जय हिंद आणि भारत माता की जय हे सुभाषचंद्र बोस यांनी जय हिंद ही घोषणा राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध केली. भारत माता की जय स्वातंत्र्यसैनिकांच्या सभा आणि आंदोलनांमध्येही प्रतिध्वनित झाली.

बळकटी

या घोषणांनी भारतीयांना ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध बळकटी दिली. ज्या काळात क्रांतिकारकांकडे बंदुका नसत त्या काळात हे नारे त्यांचे शस्त्र म्हणून काम करत होते. हे शब्द त्यांचे धाडस होते, त्यांच्या लढ्याचे वैशिष्ट्य होते.

