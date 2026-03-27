कॅन्सर शरीरात कसा तयार होतो?

Aarti Badade

पेशींपासून होणारी सुरुवात

कॅन्सर म्हणजे केवळ शरीरावरील गाठ नसून, ती आपल्या शरीरातील सर्वात सूक्ष्म घटक असलेल्या 'पेशी'पासून (Cell) सुरू होणारी एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे.

डीएनए मधील बिघाड

शरीरातील पेशींच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या 'डीएनए' कोडमध्ये जेव्हा बिघाड (Mutation) होतो, तेव्हा कॅन्सरची पहिली ठिणगी पडते.

पेशी

नैसर्गिक चक्रानुसार जुन्या पेशींनी मरून तिथे नवीन पेशी येणे गरजेचे असते, पण डीएनए बिघडल्यामुळे खराब झालेल्या पेशी मरायचे विसरतात.

अनियंत्रित वाढ आणि ट्यूमर

खराब झालेली पेशी मरण्याऐवजी स्वतःच्या हजारो प्रतिलिपी तयार करते. या असामान्य पेशी एकाच ठिकाणी जमा होऊन 'गाठ' म्हणजेच 'ट्यूमर' तयार होतो.

मॅलिग्नंट ट्यूमर

'बिनाइन' गाठी एकाच जागी राहतात, पण 'मॅलिग्नंट' ट्यूमरमधील पेशी शेजारील अवयवांवर आक्रमण करून शरीराच्या कामात अडथळा निर्माण करतात.

मेटास्टेसिस : कॅन्सरचा प्रवास

जेव्हा कॅन्सरच्या पेशी रक्तप्रवाह किंवा लसिका संस्थेचा (Lymphatic System) वापर करून शरीराच्या इतर भागांत पोहोचतात, तेव्हा त्याला 'मेटास्टेसिस' म्हणतात.

वेळीच निदान हेच संरक्षण

कॅन्सर हे आपल्याच पेशींनी पुकारलेले बंड आहे. सुदृढ आहार, व्यायाम आणि व्यसनांपासून दूर राहून आपण आपला डीएनए सुरक्षित ठेवू शकतो.

उन्हामुळे चक्कर येतेय? उष्माघाताचा धोका वाढतोय! ‘हे’ उपाय नक्की करा

Dizziness due to sun remedies

|

Sakal

येथे क्लिक करा