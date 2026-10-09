Mansi Khambe
पालीच्या शरीरात एक विशेष नैसर्गिक संरक्षण यंत्रणा असते, ज्यामुळे पाल धोका जाणवल्यावर स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी शेपटी शरीरापासून वेगळी करते. या प्रक्रियेला ऑटोटॉमी म्हणतात.
Lizard Tail
ESakal
पालीच्या शेपटीमध्ये विशेष रचना असते, शिकारी प्राण्याच्या तावडीतून पाल लगेचच निसटू शकते. मात्र शेपटी वेगळी झाल्यानंतरही काही काळ शेपटीतील काही नसा आणि स्नायू सक्रिय राहतात.
Lizard Tail
ESakal
पण पालीची शेपटी तुटल्यानंतर पुन्हा तयार होण्यास किती वेळ लागतो? ती कशी तयार होते? असा प्रश्न पडतो, यामागचं उत्तर जाणून घ्या.
Lizard Tail
ESakal
पालीची शेपटी तुटल्यानंतर त्या जागी लगेच जखम भरून येण्याची प्रक्रिया सुरू होते. रक्तस्राव नियंत्रित करण्यासाठी रक्ताची गुठळी तयार होते आणि त्यावर नवीन त्वचेचा थर तयार होतो. त्यानंतर त्या भागात पुनर्निर्माण करणाऱ्या पेशी सक्रिय होतात.
Lizard Tail
ESakal
या पेशींच्या मदतीने नवीन रक्तवाहिन्या, नसा, स्नायू, संयोजी ऊतक आणि त्वचा तयार होत जाते. हळूहळू नवीन शेपटी वाढते. हे पालीची प्रजाती, वय, तापमान, आहार आणि आरोग्यावर अवलंबून असते.
Lizard Tail
ESakal
शेपटी शरीरापासून वेगळी झाल्यानंतर पहिल्या काही दिवसांत जखम बंद होण्यास सुरुवात होते. १–२ आठवड्यांत नवीन शेपटीची सुरुवातीची वाढ दिसू शकते. ४–८ आठवड्यांत शेपटीची लक्षणीय वाढ होत असून काही महिन्यांत ती अधिक विकसित होऊन कार्यक्षम होते.
Lizard Tail
ESakal
मात्र नव्याने आलेली शेपटी मूळ शेपटीसारखी अगदी तशीच नसते. उदाहरणार्थ, तिच्या आत पुन्हा मूळ हाडांच्या मणक्यांची रचना तयार न होता प्रामुख्याने कूर्चेसारखी (cartilage) रचना तयार होते. रंग, आकार आणि खवलेही मूळ शेपटीपेक्षा थोडे वेगळे दिसू शकतात.
Lizard Tail
ESakal
Vehicle number plates Different Color
ESakal