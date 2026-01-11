तुम्हाला माहित आहे का? मगर पाण्याच्या बाहेर किती वेळ जिवंत राहू शकते!

सकाळ डिजिटल टीम
मगर पाण्याच्या बाहेर किती वेळ जिवंत राहू शकते जाणून घ्या मगरीच्या जगण्याशी संबंधित महत्त्वाचे तथ्य
मगर जमिनीवर काही तासांपासून ते काही दिवसांपर्यंत सहज राहू शकते. जर वातावरण थंड आणि दमट असेल तर ती जास्त काळ बाहेर राहू शकते.
मगरीला श्वास घेण्यासाठी फुप्फुसे असतात. त्यामुळे जमिनीवर असताना ती आपल्यासारखाच हवेतील ऑक्सिजन घेते.
मगर थंड रक्ताच्या (Cold-blooded) असतात. त्यांना शरीराचे तापमान संतुलित ठेवण्यासाठी जमिनीवर उन्हात बसणे आवश्यक असते, ज्याला 'बास्किंग' (Basking) म्हणतात.
जमिनीवर असताना मगर अनेकदा तिचे तोंड उघडे ठेवून बसते. हे ती रागामुळे नाही, तर शरीरातील अतिरिक्त उष्णता बाहेर टाकून स्वतःला थंड ठेवण्यासाठी करते.
मगरीची त्वचा जाड आणि कठीण खवल्यांनी बनलेली असते. हे खवले शरीरातील ओलावा टिकवून ठेवण्यास आणि जमिनीवर निर्जलीकरण (Dehydration) टाळण्यास मदत करतात.
दिसायला जरी सुस्त वाटली तरी, जमिनीवर मगर १७ ते २४ किमी प्रति तास वेगाने धावू शकते, मात्र ती फार लांब अंतरापर्यंत धावू शकत नाही.
जरी ती जमिनीवर राहू शकत असली, तरी तिला तिची त्वचा ओली ठेवण्यासाठी आणि अन्नाचे पचन करण्यासाठी ठराविक काळानंतर पाण्यात जावेच लागते.
जमिनीवर मगर अधिक सावध असते. तिला धोका जाणवल्यास ती वेगाने सरपटत पुन्हा पाण्यात जाते, कारण पाण्यात ती अधिक सुरक्षित आणि चपळ असते.
