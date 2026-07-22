माणूस झोप न घेता सलग किती दिवस जागा राहू शकतो ? आरोग्यावरील परिणाम वाचून बसेल धक्का

Yashwant Kshirsagar
माणसाचे शरीर झोप न घेता साधारणपणे ११ दिवस (२६४ तास) जागे राहू शकते.
How Long Can Humans Stay Awake
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हा विक्रम १९६४ मध्ये १७ वर्षीय रँडी गार्डनर याने केला होता.
How Long Can Humans Stay Awake
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दीर्घकाळ जागे राहिल्याने शरीर आणि मेंदूवर अत्यंत हानिकारक परिणाम होतात.
How Long Can Humans Stay Awake
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सलग २४ तास जागे राहिल्याने निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो.
How Long Can Humans Stay Awake
esakal
जर तुम्ही सलग ४८ तास जागे राहिलात, तर तुम्हाला तीव्र तणाव, गोंधळ आणि भास होणे यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.
How Long Can Humans Stay Awake
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झोप न घेता दीर्घकाळ जागे राहिल्याने तीव्र चिडचिड, बोलण्यात अडचण आणि मानसिक अस्थिरता यांसारखी गंभीर लक्षणे दिसू शकतात.
How Long Can Humans Stay Awake
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झोप न मिळाल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या जीवघेण्या धोक्यांमुळे 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स' आता अशा प्रकारच्या विक्रमांची नोंद घेत नाही.
How Long Can Humans Stay Awake
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वैद्यकीय संस्थांच्या मते उत्तम शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य राखण्यासाठी दररोज ७ ते ९ तास झोप घेणे आवश्यक आहे.
How Long Can Humans Stay Awake
esakal
झोपेचे एक पूर्ण चक्र (sleep cycle) साधारणपणे ९० मिनिटांचे असते; ७ ते ९ तास झोपल्यामुळे शरीराला रात्रीच्या काळात झोपेची ४ ते ६ चक्रे पूर्ण करता येतात.
How Long Can Humans Stay Awake
esakal
Curry Leaves Health Benefits
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