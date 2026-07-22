माणूस झोप न घेता सलग किती दिवस जागा राहू शकतो ? आरोग्यावरील परिणाम वाचून बसेल धक्का

Yashwant Kshirsagar

जागणे

माणसाचे शरीर झोप न घेता साधारणपणे ११ दिवस (२६४ तास) जागे राहू शकते.

How Long Can Humans Stay Awake

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विक्रम

हा विक्रम १९६४ मध्ये १७ वर्षीय रँडी गार्डनर याने केला होता.

How Long Can Humans Stay Awake

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esakal

मेंदूवर परिणाम

दीर्घकाळ जागे राहिल्याने शरीर आणि मेंदूवर अत्यंत हानिकारक परिणाम होतात.

How Long Can Humans Stay Awake

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esakal

निर्णय क्षमता

सलग २४ तास जागे राहिल्याने निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो.

How Long Can Humans Stay Awake

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esakal

तणाव, गोंधळ, भास

जर तुम्ही सलग ४८ तास जागे राहिलात, तर तुम्हाला तीव्र तणाव, गोंधळ आणि भास होणे यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.

How Long Can Humans Stay Awake

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esakal

मानसिक अस्थिरता

झोप न घेता दीर्घकाळ जागे राहिल्याने तीव्र चिडचिड, बोलण्यात अडचण आणि मानसिक अस्थिरता यांसारखी गंभीर लक्षणे दिसू शकतात.

How Long Can Humans Stay Awake

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esakal

गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स ची बंदी

झोप न मिळाल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या जीवघेण्या धोक्यांमुळे 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स' आता अशा प्रकारच्या विक्रमांची नोंद घेत नाही.

How Long Can Humans Stay Awake

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esakal

पुरेशी झोप

वैद्यकीय संस्थांच्या मते उत्तम शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य राखण्यासाठी दररोज ७ ते ९ तास झोप घेणे आवश्यक आहे.

How Long Can Humans Stay Awake

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esakal

स्लीप सायकल

झोपेचे एक पूर्ण चक्र (sleep cycle) साधारणपणे ९० मिनिटांचे असते; ७ ते ९ तास झोपल्यामुळे शरीराला रात्रीच्या काळात झोपेची ४ ते ६ चक्रे पूर्ण करता येतात.

How Long Can Humans Stay Awake

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esakal

दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी कढीपत्ता चावून खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतील?

Curry Leaves Health Benefits

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