सापाचं आयुष्य किती असतं? १०-२० नव्हे, तब्बल 'इतकी' वर्ष जगतो साप!

Apurva Kulkarni

साप

सापाची अनेकांना भिती असते परंतु त्याच्याबद्दल गोष्टी जाणून घेण्याचं अनेकांना कुतूहल असतं.

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आयुष्य

सापाच्या प्रत्येक प्रजातीनुसार त्याचं आयुष्य ठरतं. कधी-कधी महिने तर कधी कधी वर्षानुवर्ष साप जिवंत राहतात.

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प्रकारावरून

सापाचं वय हे त्यांच्या आहारावरून तसंच त्यांच्या प्रकारावरून आणि अनुवंशिक गणधर्मांवर ठरतं.

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४० वर्ष

काही साप हे १०, २० नाहीतर तब्बल ४० वर्ष जगतात.

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बोआ कॉन्स्ट्रिक्ट

सर्वाधिक जगणारा साप हा आकाराने लांब असतो. बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर असं या सापाचं नाव आहे.

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दक्षिण आफ्रिका

हे साप शक्यतो दक्षिण आफ्रिकेत आढळतात.

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क्रोबा

तर क्रोबा नागाचं आयुष्य हे साधारण २५ ते ३० वर्ष असतं.

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