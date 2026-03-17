फ्रिजमधील अंडी किती दिवस टिकतात?

Apurva Kulkarni
अंड्यांमध्ये उच्च दर्जाचे प्रोटीन असते त्यामुळे शरीरासाठी अंडी ही फायदेशीर असतात.
वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अंडी मदत करतात. अड्यांमुळे भूक कमी लागते.
परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का? अंडी कितीदिवस फ्रिजमध्ये टिकतात ते, तर जाणून घेऊया
अंडी फ्रेश राहावी म्हणून अनेकजण ती फ्रिजमध्ये ठेवत असतात.
बाहेर ठेवलेली अंडी ८ दिवस टिकतात, तर फ्रिजमध्ये ठेवलेली अंडी ३० ते ४० दिवस टिकतात.
परंतु फ्रिजमध्ये अंडी ठेवल्यास त्यातील काही पोषक घटक कमी होण्यास मदत होते.
तसंच थंड फ्रिजमधील अंडी थेट उकळल्यास ते फुटण्याची शक्यता जास्त असते.
फ्रिजमध्ये ठेवलेल्या अंड्यांमध्ये बॅक्टेरिया वाढण्याचा धोका सुद्धा आहे.
