फ्रिजमधील अंडी किती दिवस टिकतात?

Apurva Kulkarni

प्रोटीन

अंड्यांमध्ये उच्च दर्जाचे प्रोटीन असते त्यामुळे शरीरासाठी अंडी ही फायदेशीर असतात.

How Long Do Eggs Last in the Fridge

भूक कमी

वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अंडी मदत करतात. अड्यांमुळे भूक कमी लागते.

अंडे

परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का? अंडी कितीदिवस फ्रिजमध्ये टिकतात ते, तर जाणून घेऊया

फ्रेश अंडे

अंडी फ्रेश राहावी म्हणून अनेकजण ती फ्रिजमध्ये ठेवत असतात.

३० ते ४० दिवस

बाहेर ठेवलेली अंडी ८ दिवस टिकतात, तर फ्रिजमध्ये ठेवलेली अंडी ३० ते ४० दिवस टिकतात.

पोषक घटक कमी

परंतु फ्रिजमध्ये अंडी ठेवल्यास त्यातील काही पोषक घटक कमी होण्यास मदत होते.

फुटण्याची शक्यता

तसंच थंड फ्रिजमधील अंडी थेट उकळल्यास ते फुटण्याची शक्यता जास्त असते.

बॅक्टेरिया

फ्रिजमध्ये ठेवलेल्या अंड्यांमध्ये बॅक्टेरिया वाढण्याचा धोका सुद्धा आहे.

