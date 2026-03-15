उन्हाळ्यात जास्त चिकन खाल्ल्यास शरीरावर काय परिणाम होतात?

Apurva Kulkarni

मांसाहार

उन्हाळ्यात सुट्ट्याच्या दिवसामध्ये आपण मोठ्या प्रमाणात नॉन-व्हेज पदार्थांचं सेवन करतो. परंतु उन्हाळ्यात जास्त मांसाहार केल्यास काय होतं ते जाणून घेऊया...

चिकन

उन्हाळ्यात जास्त प्रमाणात चिकन खाल्लास आतड्यांचा संसर्ग आणि पोटाचे विकार उद्भवू शकते.

कॉलेस्टेरॉल

चिकनमध्ये कॉलेस्टेरॉलचं प्रमाण खूप असतं त्यामुळे हृदयरोग आणि इतर आजार असल्याच्या रुग्णांना हे आमंत्रण असतं.

ट्रान्स फॅट

चिकनमध्ये ट्रान्स फॅटचं प्रमाण जास्त असतं. त्यामुळे जास्त प्रमाणात चिकन खाल्ल्याचं विविध रोगांना आमंत्रण मिळण्याची शक्यता असते.

खराब

उन्हाळ्यात चिकन लवकर खराब होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ताजं नसलेलं चिकन खाल्ल्यास फूड पॉइझनिंग होऊ शकतं.

कॅलरी

तसंच तेलकट आणि फ्राय केलेलं चिकन वारंवार खाल्ल्यास कॅलरी वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तुमच्या वजनावर सुद्धा त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

उष्ण

चिकन हे उष्ण असतं. त्यामुळे उन्हाळ्यात जास्त चिकन खाल्लास शरीरात उष्णता वाढू शकते.

डिस्क्लेमर

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

