पोटावरची चरबी कमी करण्यासाठी रोज किती वेळ प्लँक केला पाहिजे?

Anushka Tapshalkar
प्लँक हा एक प्रभावी व्यायाम असून तो कोअर मजबूत करतो, पोस्चर सुधारतो आणि शरीराची ताकद वाढवतो. पण रोज प्लँक किती वेळ करावा? जाणून घ्या.
Plank Exercise
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प्लँक फक्त absसाठी नाही, तर त्यामुळे कोअर स्ट्रेंथ वाढते, शरीराचा तोल सुधारतो आणि दैनंदिन हालचाली अधिक सोप्या होतात.
Not Only for Abs
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नियमित प्लँक केल्याने शरीराची पोस्चर सुधारते आणि कमरेवरील ताण कमी होण्यास मदत मिळू शकते.
Effective for Back Pain
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दररोज फक्त 7 मिनिटे प्लँक रूटीन केल्याने कोअर मजबूत होण्यास आणि फिटनेस सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
How Long Should You Plank
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नवशिक्यांनी 20 ते 30 सेकंदांचा साधा प्लँक करून सुरुवात करावी आणि हळूहळू वेळ वाढवावा.
Initial Time of Doing Plank
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40 सेकंद प्लँक होल्ड केल्याने पोट, खांदे, पाठ आणि ग्लूट्सचे स्नायू सक्रिय होतात.
40 Seconds Plank Effective
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साइड प्लँक, हाय-टू-लो प्लँक, प्लँक जॅक्स यांसारखे प्रकार केल्यास संपूर्ण शरीराचा व्यायाम होतो.
Do Different Types of Planks
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दररोज काही मिनिटं प्लँक करण्याची सवय लावली तर काही आठवड्यांत ताकद, स्टॅमिना आणि शरीरयष्टीत सकारात्मक बदल दिसू शकतात.
Consistency is the Key
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Ideal Push-Ups As Per Age
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