तुमच्या वयानुसार तुम्ही किती Push Ups मारले पाहिजेत?

Anushka Tapshalkar
हे शरीराच्या वरच्या भागाची ताकद, कोअर स्टॅबिलिटी आणि एकूण फिटनेस मोजण्यासाठी सर्वात सोपा आणि प्रभावी व्यायाम मानला जातो. योग्य फॉर्ममध्ये केलेले पुश-अप्स जास्त महत्त्वाचे असतात.
Push-Ups
sakal
पुरुषांनी साधारण 30 ते 43 पुश-अप्स करणे अपेक्षित मानले जाते, तर महिलांसाठी 15 ते 29 हा सरासरी रेंज आहे. अधिक फिटनेससाठी हा आकडा अजून वाढू शकतो.
In Twenties
sakal
पुरुष 20 ते 34 पुश-अप्स आणि महिला 10 ते 24 पुश-अप्स करू शकतील तर ते चांगल्या फिटनेसचे लक्षण मानले जाते.
In Thirties
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पुरुषांसाठी 15 ते 28 आणि महिलांसाठी 6 ते 19 पुश-अप्स हा सरासरी रेंज आहे. नियमित व्यायाम करणाऱ्यांची क्षमता यापेक्षा जास्त असू शकते.
In Forties
sakal
पुरुष 10 ते 24 पुश-अप्स आणि महिला 3 ते 14 पुश-अप्स करू शकतील तर ते चांगल्या शारीरिक क्षमतेचे संकेत आहेत.
In Fifties
sakal
पुरुषांसाठी 6 ते 19 आणि महिलांसाठी 1 ते 12 पुश-अप्स हा सामान्य रेंज मानला जातो. सतत व्यायाम केल्यास ही क्षमता टिकवता येते.
After 60+ Age
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6 आठवड्यांचा प्लॅन उपयुक्त ठरतो—सुरुवातीला सोपे सेट्स, नंतर हळूहळू रेप्स वाढवणे, फॉर्मवर लक्ष देणे आणि गरजेनुसार भिंतीवर/इन्क्लाइन पुश-अप्सने सुरुवात करणे.
6 Week Plan to Improve
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Pelvic Floor Exercises for Stamina, Strength and Confidence
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