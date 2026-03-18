शिवालिक-नंदा देवी जहाजावरील LPG तुमच्या घरापर्यंत पोहोचायला किती वेळ लागेल? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया...

Mansi Khambe

स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ

मध्य पूर्वेतील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात निर्माण झालेल्या व्यत्ययांमुळे, भारताला होणारा एलपीजीचा पुरवठा काही काळासाठी मंदावला होता. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधून होणारी जहाजांची वाहतूक आता पुन्हा सुरू झाली आहे.

LPG Delivery Process From Shivalik-Nanda Devi ships

|

ESakal

एलपीजी

भारताची दोन प्रमुख जहाजे शिवालिक आणि नंदा देवी—यांनी भारतीय बंदरांवर एलपीजीचा मोठा साठा यशस्वीरित्या पोहोचवला आहे. ही बातमी दिलासादायक आहे.

|

ESakal

मालवाहू टँकर

एका विशाल मालवाहू टँकरपासून ते तुमच्या स्वयंपाकघरातील सिलिंडरपर्यंतचा हा प्रवास काही तत्काळ पूर्ण होत नाही. जहाजावरून तुमच्या स्वयंपाकघरापर्यंत गॅस पोहोचण्यासाठी प्रत्यक्षात वेळ लागतो.

|

ESakal

प्राधान्य डॉकिंग मंजुरी

बंदरावर पोहोचल्यावर जहाजातून LPG उतरवून बंदराच्या टर्मिनलवर असलेल्या मोठ्या साठवण टाक्यांमध्ये हस्तांतरित केला जातो. विलंब टाळण्यासाठी सरकारने या जहाजांना 'प्राधान्य डॉकिंग मंजुरी' दिली आहे.

|

ESakal

प्रादेशिक बॉटलिंग

याचा अर्थ असा की, रांगेत उभे न राहता किंवा वाट न पाहता ही जहाजे आपला माल उतरवू शकतात. साठवणुकीनंतर, LPG ची वाहतूक पाइपलाइनद्वारे किंवा विशेष टँकर ट्रकद्वारे प्रादेशिक बॉटलिंग प्रकल्पांपर्यंत केली जाते.

|

ESakal

लॉजिस्टिक्स

या टप्प्यासाठी साधारणपणे ३ ते ७ दिवस लागतात; हा कालावधी अंतर, लॉजिस्टिक्स आणि त्या विशिष्ट प्रदेशातील मागणीची पातळी यांसारख्या घटकांवर अवलंबून असतो. हे बॉटलिंग प्रकल्प देशभरात विखुरलेले आहेत.

|

ESakal

सुरक्षा

मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेला LPG घरगुती वापराच्या सिलिंडर्समध्ये भरण्यासाठी ते मुख्य केंद्र म्हणून कार्य करतात. बॉटलिंग प्रकल्पांवर, रिकाम्या सिलिंडर्सची सुरक्षा तपासणी केली जाते.

|

ESakal

सिलिंडर्स

ते पुन्हा भरले जातात. त्यांचे वजन पडताळून पाहिले जाते. एकदा तयार झाले की, भरलेले सिलिंडर्स ट्रकवर चढवले जातात आणि स्थानिक LPG वितरक किंवा एजन्सींकडे पाठवले जातात.

|

ESakal

सिलिंडरची नोंदणी

जेव्हा एखादा ग्राहक सिलिंडरची नोंदणी करतो, तेव्हा स्थानिक वितरक त्या विनंतीवर प्रक्रिया करतो आणि ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी एका वितरण कर्मचाऱ्याची नेमणूक करतो.

|

ESakal

सिलिंडर

सध्या, शहरी भागांत सिलिंडर पोहोचण्यासाठी साधारणपणे ३ ते ४ दिवस लागतात, तर ग्रामीण भागांत हा कालावधी ७ ते १० दिवसांचा असतो.

|

ESakal

कालावधी

परिणामी, जहाजे बंदरावर पोहोचलेली असली तरीही, देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत हा पुरवठा पोहोचण्यासाठी दोन ते चार आठवड्यांचा कालावधी लागू शकतो.

|

ESakal

नियम

घाबरून जाऊन होणारी अतिरिक्त खरेदी रोखण्यासाठी आणि सर्वांना पुरवठ्याचे समान वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने अनेक आवश्यक नियम लागू केले आहेत

|

ESakal

