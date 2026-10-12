मेथीची रस्सा भाजी खाल्ली का? एकदम सोपी रेसिपी

Pranali Kodre
मेथी ही अनेकांच्या आवडीची पालेभाजी आहे. पण अनेकदा तिची सुकी भाजी केली जाते.
Maharashtrian Style Methi Rassa Bhaji
Sakal
मात्र मेथीची चविष्ठ रस्सा भाजीही अनेक भागात केली जाते. ही भाजी कशी करतात जाणून घेऊ.
Maharashtrian Style Methi Rassa Bhaji
Sakal
मेथीची भाजी, १५-२० लसून पाकळ्या, हिरवी मिरची (गरजेनुसार), मीठ, एक छोटी वाटी कच्चे शेंगदाणे.
Maharashtrian Style Methi Rassa Bhaji
Sakal
आधी मेथीची भाजी निवडून धुवून घ्या. त्यानंतर मेथी बारीक चिरून घ्या.
Maharashtrian Style Methi Rassa Bhaji
Sakal
लसणाच्या पाकळ्या, हिरवी मिरची, मीठ आणि कच्चे शेंगदाणे मिक्सरमध्ये फिरवून पेस्ट करा.
Maharashtrian Style Methi Rassa Bhaji
Sakal
कढईत तेल थोडं तापल्यानंतर मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेली पेस्ट थोडी परतवून घ्या. त्याच चिरलेली मेथीची भाजी टाकून आणखी थोडं परता.
Maharashtrian Style Methi Rassa Bhaji
Sakal
त्यानंतर परतलेल्या मिश्रणात आवश्यकतेनुसार पाणी टाका आणि ही भाजी मंद आचेवर १५-२० मिनिटे शिजू द्या.
Maharashtrian Style Methi Rassa Bhaji
Sakal
भाजी शिजल्यानंतर ती तुम्ही चपाती, भाकरी किंवा भातासोबतही खाऊ शकता.
Maharashtrian Style Methi Rassa Bhaji
Sakal
Blue Mormon : State Butterfly of Maharashtra
Sakal