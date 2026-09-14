वाघ वाघिणीला कसं इम्प्रेस करतो?

संतोष कानडे

वाघीण

वाघ वाघिणीला आकर्षित करण्यासाठी सर्वप्रथम तिच्या जवळ राहून आपली उपस्थिती जाणवून देतो.

प्रजनन

वाघीण प्रजननासाठी तयार असल्यास तिच्या वर्तनातील आणि वासातील बदल वाघाला जाणवतात.

निरीक्षण

वाघ तिच्या मागावर राहून तिचा वास घेतो आणि तिच्या हालचालींचे निरीक्षण करतो.

गुरगुरण्यासारखे आवाज

तो अधूनमधून हळू आवाजात हाक देतो किंवा गुरगुरण्यासारखे आवाज काढतो.

जवळीक

वाघ वाघिणीभोवती फिरत तिच्याशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करतो.

स्पर्श

दोघेही एकमेकांच्या अंगावर घासणे, नाकाने स्पर्श करणे अशा हालचाली करतात.

प्रणयवर्तन

वाघिण तयार असल्यास तीही त्याच्याजवळ राहते आणि प्रणयवर्तनाला प्रतिसाद देते.

एकत्र फिरणे

या काळात दोघेही एकत्र फिरतात, खेळतात आणि वारंवार एकमेकांच्या जवळ येतात.

पंजा

वाघिणीची तयारी नसल्यास ती गुरगुरून किंवा पंजा मारून वाघाला दूर ठेवू शकते.

वास

म्हणजेच वाघिणीला आकर्षित करण्यामध्ये वाघाचा आवाज, वास, देहबोली आणि तिच्या प्रतिसादाचा अंदाज घेणे महत्त्वाचे असते.

वाघ सर्वात जास्त कुणाला घाबरतो?

<strong>येथे क्लिक करा</strong>