वाघ सर्वात जास्त कुणाला घाबरतो?

संतोष कानडे
वाघाला माणसाची उपस्थिती जाणवली तर तो अनेकदा दूर जाण्याचा प्रयत्न करतो.
मोठे हत्ती आणि गवे यांसारखे बलवान प्राणी वाघासाठी धोकादायक ठरू शकतात.
दुसरा प्रौढ वाघ त्याच्या प्रदेशासाठी मोठे आव्हान ठरू शकतो.
वाघ अनोळखी आवाज आणि अचानक हालचालींपासून सावध राहतो.
जखमी किंवा घाबरलेला वाघ अधिक आक्रमक होऊ शकतो.
वाघ सामान्यतः अनावश्यक संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न करतो. मोठ्या प्राण्यांच्या कळपापासून तो अनेकदा अंतर ठेवतो.
कुत्र्यांचा मोठा समूहही वाघाला अस्वस्थ करू शकतो. वाघाची भीती मुख्यतः संभाव्य इजा किंवा धोका यामुळे असते.
वाघाला एका विशिष्ट प्राण्याची सर्वाधिक भीती असते असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही.
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