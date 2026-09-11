१, २ की ३? एका व्यक्तीकडे किती बँक अकाउंट असावीत?

सकाळ डिजिटल टीम
जास्त बँक अकाउंट असणे म्हणजे जास्त सुविधा असे नाही; अनेक खाती असल्यास आर्थिक नियोजन गुंतागुंतीचे आणि गोंधळात टाकणारे ठरू शकते.
Multiple Bank Accounts Guide
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सामान्य व्यक्तीसाठी १ मुख्य (सॅलरी/खर्च) आणि १ बचत (बॅकअप) अशी २ बँक अकाउंट असणे अगदी पुरेसे मानले जाते.
Multiple Bank Accounts Guide
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पहिल्या खात्यातून रोजचा आणि घरातील खर्च भागवता येतो, तर दुसऱ्या खात्यात बचतीचे पैसे सुरक्षित राहून अनावश्यक खर्चाला आळा बसतो.
Multiple Bank Accounts Guide
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मुख्य खात्याचे ATM कार्ड बंद पडल्यास, सर्वर डाऊन असल्यास किंवा तांत्रिक बिघाड झाल्यास दुसरे बँक खाते आपत्कालीन वेळी कामी येते.
Multiple Bank Accounts Guide
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उत्पनाचे अनेक मार्ग असतील, वेगळ्या शहरात व्यवहार करायचे असतील किंवा स्वतंत्र गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट असेल तरच ३ रे खाते उघडावे.
Multiple Bank Accounts Guide
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प्रत्येक बँकेचे नियम वेगळे असतात; खात्यात मिनिमम बॅलेन्स न ठेवल्यास बँक अनावश्यक पेनल्टी आणि चार्जेस वसूल करू शकते.
Multiple Bank Accounts Guide
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दीर्घकाळ न वापरलेली बँक खाती निष्क्रिय (Inoperative) होतात, ज्यामुळे खात्यातील पैशांचा हिशोब ठेवणे कठीण होते आणि फ्रॉडचा धोका वाढतो.
Multiple Bank Accounts Guide
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हे खाते खरोखर गरजेचे आहे का? मिनिमम बॅलेन्स किती ठेवावे लागेल? आणि हिडन चार्जेस काय आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे आधी शोधा.
Multiple Bank Accounts Guide
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फक्त मोफत कार्ड, कॅशबॅक किंवा रिवॉर्ड पॉइंट्सच्या आमिषाला बळी पडून नवीन बँक खाती उघडणे आर्थिकदृष्ट्या समजदारीचे नाही.
Multiple Bank Accounts Guide
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तुमच्या बँकिंग व्यवहारांचा Review नियमितपणे घ्या; जे खाते अजिबात वापरात नाही ते अधिकृतपणे बंद करून बँकिंग सोपे ठेवा.
Multiple Bank Accounts Guide
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