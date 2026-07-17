शेवग्याच्या शेंगांची आमटी खाल्ल्यास शरीराला कोणते 12 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi
शेवग्याच्या शेंगांची आमटी खाल्ल्यास शरीराला अनेक उत्कृष्ट आरोग्यदायी फायदे मिळतात
Drumstick Curry health Benefits
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या आमटीतील व्हिटॅमिन-सी आणि अँटी-ऑक्सिडंट्स शरीराला अंतर्गत ताकद देऊन आजारांशी लढण्याची क्षमता दुप्पट करतात.
Immunity Booster
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शेवग्यामध्ये भरपूर कॅल्शियम आणि फॉस्फरस असल्याने ही आमटी हाडांची ठिसूळता रोखून त्यांना लोखंडासारखे मजबूत बनवते.
Stronger Bones
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यातील उच्च लोहाचे (Iron) प्रमाण शरीरात नवीन रक्तपेशी तयार करते आणि ॲनिमियासारख्या गंभीर समस्येवर मात करते.
Anemia Relief
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आमटीमध्ये असणारे विशिष्ट गुणधर्म रक्तातील ग्लुकोजची पातळी नियंत्रित ठेवून मधुमेहाच्या रुग्णांना मोठा दिलासा देतात.
Diabetes Control
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या शेंगांमधील पाचक फायबर पोट साफ ठेवतात आणि गॅस, अपचन किंवा बद्धकोष्टतेची समस्या मुळापासून नष्ट करतात.
Healthy Digestion
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शेवग्यातील दाहक-विरोधी (Anti-inflammatory) गुणधर्मांमुळे जुनी सांधेदुखी, गुडघेदुखी आणि अंगावरील सूज झपाट्याने कमी होते.
Joint Pain Relief
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ही चवदार आमटी रक्तातील खराब कोलेस्टेरॉल कमी करून रक्तदाब नियंत्रित ठेवते आणि हृदयाचे आरोग्य सुरक्षित राखते.
Heart Health
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