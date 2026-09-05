एका नारळ पाण्यात किती कॅलरी असतात?

सकाळ डिजिटल टीम
अनेक लोकांना वाटते की नारळ पाण्यात सामान्य पाण्याप्रमाणे अजिबात कॅलरी नसतात, पण हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे.
How Many Calories in 1 Coconut Water?
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जर तुम्ही दररोज १ ताजे नारळ पाणी पीत असाल, तर त्यातून शरीराला साधारणपणे ४५ ते ६० कॅलरी मिळतात.
How Many Calories in 1 Coconut Water?
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पाण्याच्या प्रमाणानुसार कॅलरीज थोडे कमी-जास्त होऊ शकतात, तरीही नारळ पाण्याचा समावेश लो-कॅलरी पेयांमध्येच केला जातो.
How Many Calories in 1 Coconut Water?
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नारळ पाण्यात साखरेचे प्रमाण अत्यंत कमी आणि पोटॅशियम जास्त असते; ज्यामुळे शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते आणि सामान्य पाण्यापेक्षा जास्त मिनरल्स मिळतात.
How Many Calories in 1 Coconut Water?
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किडनी, हृदयविकार, हाय ब्लड प्रेशर आणि हाय ब्लड शुगरची समस्या असणाऱ्या व्यक्ती दररोज १ कप नारळ पाणी सहज पिऊ शकतात.
How Many Calories in 1 Coconut Water?
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साखरेचे प्रमाण कमी असल्यामुळे मधुमेहाचे (डायबिटिज) रुग्णसुद्धा डॉक्टरांच्या सल्ल्याने नारळ पाण्याचे सेवन करू शकतात.
How Many Calories in 1 Coconut Water?
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नारळ पाण्याचा पूर्ण फायदा मिळवण्यासाठी नेहमी नैसर्गिक आणि ताजे नारळ पाणीच प्यावे.
How Many Calories in 1 Coconut Water?
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बाजारात मिळणाऱ्या पॅकबंद नारळ पाण्यात अतिरिक्त साखर, जास्त कॅलरीज आणि प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज असतात; जे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरत नाहीत.
How Many Calories in 1 Coconut Water?
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अनेक पोषक घटकांनी समृद्ध असलेले ताजे नारळ पाणी शरीराला हायड्रेट ठेवून पूर्ण आरोग्यासाठी अत्यंत गरजेचे आणि उपयुक्त ठरते.
How Many Calories in 1 Coconut Water?
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