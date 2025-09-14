वाहनाला एका दिवसात किती चलान येऊ शकतात? जाणून घ्या नियम...

Mansi Khambe

वाहतूक नियम

आजच्या काळात, भारताची लोकसंख्या सतत वाढत आहे. त्यासोबतच रस्त्यांवरील वाहनांची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. धावपळीच्या जीवनात लोक लवकर पोहोचण्यासाठी वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष करतात.

दंड आकारला जाऊ शकतो

अनेक वेळा लोक जाणूनबुजून नियम मोडतात. काही लोक असे असतात ज्यांना नियम मोडण्यासाठी किती दंड आहे किंवा एका दिवसात किती वेळा दंड आकारला जाऊ शकतो हे देखील माहित नसते.

चलन

बरेच लोक असे गृहीत धरतात की जर एकदा चलान जारी केले तर ते त्या दिवशी पुन्हा जारी करता येणार नाही. आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की तुमचे चलान एका दिवसात किती वेळा जारी केले जाऊ शकते.

नियम

अनेकांना असे वाटते की दिवसातून फक्त एकदाच चलान काढता येते. एकदा चलान भरल्यानंतर, तुम्ही दिवसभरात कितीही वेळा नियम मोडले तरी काही फरक पडणार नाही.

मोटार वाहन कायदा

परंतु मोटार वाहन कायद्यानुसार, तुम्ही कोणता नियम मोडला आहे यावर ते अवलंबून असते. काही नियम असे आहेत ज्यांसाठी दिवसातून फक्त एकदाच चलान काढता येते.

अनेक वेळा चलान

तर काही नियम असे आहेत ज्यांसाठी तुम्ही ते मोडल्यावर प्रत्येक वेळी दंड भरावा लागू शकतो. म्हणजेच काही नियमांनुसार, तुमच्या वाहनाचे दिवसातून अनेक वेळा चलान काढता येते.

नियमांचे गंभीर उल्लंघन

जर तुम्ही रस्त्यावर निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने गाडी चालवली तर ते नियमांचे गंभीर उल्लंघन आहे. हा नियम मोडताना प्रत्येक वेळी तुम्हाला दंड होऊ शकतो.

वेग मर्यादा

उदाहरणार्थ, जर तुम्ही एकदा जास्त वेग घेतला तर तुम्हाला दंड आकारला जातो, नंतर जर तुम्ही काही किलोमीटर पुढे पुन्हा वेग मर्यादा ओलांडली तर तुम्हाला पुन्हा दंड आकारला जातो.

दंड

जर तुम्ही महामार्गावर प्रवास करत असाल आणि अनेक वेळा वेग मर्यादा ओलांडली तर तुम्हाला त्या अनेक वेळा दंड आकारला जाईल.

ट्रॅफिक सिग्नल

जर तुम्ही ट्रॅफिक सिग्नलवर थांबण्याऐवजी सरळ पुढे गाडी चालवली तर त्याला लाल दिव्यावर उडी मारणे म्हणतात. जर तुम्ही असे केले तर तुम्हाला चलन मिळू शकते. जर तुम्ही हे वारंवार केले तर तुम्हाला प्रत्येक वेळी चलन मिळेल.

चुकीच्या बाजूने गाडी

काही लोक त्यांच्या गंतव्यस्थानावर लवकर पोहोचण्यासाठी चुकीच्या बाजूने गाडी चालवतात, ज्याला चुकीच्या बाजूने गाडी चालवणे म्हणतात. हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही तर अपघातांचे एक मोठे कारण आहे.

चालान फक्त एकदाच जारी

या चुकीसाठी प्रत्येक वेळी चलान जारी केले जाऊ शकते. जर तुम्ही दुचाकी चालवत असाल आणि हेल्मेट घातले नसेल, तर ते नियमांचे उल्लंघन आहे. परंतु या प्रकरणात, तुमचे चलान फक्त एकदाच जारी केले जाईल.

हेल्मेट

उदाहरणार्थ, जर तुम्ही सकाळी हेल्मेटशिवाय घराबाहेर पडण्याची चूक केली आणि तुमचे चलान जारी केले गेले, तर जर तुम्ही त्याच दिवशी पुन्हा हेल्मेटशिवाय पकडले गेले तर तुमचे चलान जारी केले जाणार नाही.

कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड

आजकाल जवळजवळ प्रत्येक प्रमुख चौकात, चौकात आणि सिग्नलवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले आहेत. जर तुम्ही वाहतूक नियम मोडले तर तुमच्या वाहनाचा नंबर कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड केला जातो. काही वेळातच तुमचे ई-चलान तुमच्या मोबाईलवर पाठवले जाते.

