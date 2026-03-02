जागतिक युद्ध म्हणून गणले जाण्यासाठी किती देशांना युद्ध करावे लागेल? जाणून घ्या नियम...

Mansi Khambe

रशिया-युक्रेन युद्ध

इराणने दुबई, बहरीन, कुवेत आणि कतारसह अनेक देशांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानेही पाचव्या वर्षात प्रवेश केला आहे.

World War Rules

|

ESakal

देशांची संख्या

युद्धाला जागतिक युद्ध घोषित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या देशांची संख्या निश्चित केलेली नाही. त्याऐवजी, इतिहासकार आणि लष्करी तज्ञ प्रमाण, भूगोल आणि जागतिक सहभागावर आधारित अनेक विशिष्ट निकष वापरतात.

World War Rules

|

ESakal

महायुद्ध

आंतरराष्ट्रीय कायद्यात महायुद्ध घोषित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या देशांची किमान संख्या निर्दिष्ट केलेली नाही. महायुद्ध हा शब्द ऐतिहासिक आहे, कायदेशीर नाही. इतिहासकार जेव्हा एखाद्या संघर्षात प्रमुख जागतिक शक्तींचा समावेश असतो.

World War Rules

|

ESakal

प्रादेशिक

तो जगातील अनेक प्रदेशांमध्ये पसरतो तेव्हा तो वापरतात. एखाद्या संघर्षात डझनभर देशांचा समावेश असू शकतो, परंतु जर तो भौगोलिकदृष्ट्या मर्यादित असेल तर तो प्रादेशिक राहतो.

World War Rules

|

ESakal

संघर्ष

याउलट, जर मोठ्या महासत्तांचा समावेश असेल आणि खंडांचा समावेश असेल तर कमी देशांचा समावेश असलेला संघर्ष जागतिक मानला जाऊ शकतो.

World War Rules

|

ESakal

लष्करी युती

महायुद्धासाठी एक प्रमुख अट म्हणजे अमेरिका, रशिया आणि चीन सारख्या प्रमुख जागतिक शक्ती आणि नाटो सारख्या प्रमुख लष्करी युतींचा थेट लष्करी सहभाग. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात लक्षणीयरीत्या जास्त लष्करी ताकद असलेल्या शक्तिशाली देशांनी थेट संघर्षात भाग घेतला.

World War Rules

|

ESakal

प्रादेशिक वाद

त्यांच्या सहभागामुळे हा संघर्ष जगभरात पसरला, ज्यामुळे प्रादेशिक वाद जागतिक संघर्षात रूपांतरित झाले. महायुद्धाचे आणखी एक परिभाषित वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे भौगोलिक प्रमाण.

World War Rules

|

ESakal

लढाया

संघर्ष एकाच प्रदेशाच्या पलीकडे वाढला पाहिजे आणि त्यात अनेक खंड, समुद्री मार्ग आणि हवाई क्षेत्र समाविष्ट असले पाहिजे. पहिल्या महायुद्धात युरोप, आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेमध्ये लढाया झाल्या.

World War Rules

|

ESakal

पॅसिफिक

दुसरे महायुद्ध आणखी पुढे पसरले, त्यात युरोप, आशिया, आफ्रिका आणि पॅसिफिकचा समावेश होता. महायुद्धांमध्ये सामान्यतः मोठ्या लष्करी युतींचा समावेश असतो.

World War Rules

|

ESakal

मित्र राष्ट्रे

ज्या देशांना विरोधी गटांमध्ये विभागतात, जसे की दुसऱ्या महायुद्धात मित्र राष्ट्रे आणि अक्ष शक्ती. या प्रत्येक युतीमध्ये अनेक देश संयुक्त लष्करी कारवाई करण्यास तयार होते.

World War Rules

|

ESakal

सामील

या युती स्थानिक संघर्षांना जागतिक संघर्षात रूपांतरित करतात, कारण देश त्यांच्या मित्र राष्ट्रांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि धोरणात्मक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी सैन्यात सामील होतात.

World War Rules

|

ESakal

उदाहरणे

काही भूतकाळातील उदाहरणे दर्शवितात की डझनभर देश जागतिक युद्धांमध्ये सहभागी होते. पहिल्या महायुद्धात ३० हून अधिक देशांचा समावेश होता.

World War Rules

|

ESakal

समावेश

दुसऱ्या महायुद्धात ५० हून अधिक देशांचा समावेश होता, ज्यामध्ये अंदाजे ७० ते १०० दशलक्ष सैन्य होते. तज्ञ अजूनही इराणमधील संघर्षाला प्रादेशिक युद्ध मानतात.

World War Rules

|

ESakal

इराणच्या हल्ल्यात बुर्ज खलिफा उद्ध्वस्त झाला तर भरपाई कोण करेल? जाणून घ्या नियम...

Burj Khalifa insurance policy

|

ESakal

येथे क्लिक करा