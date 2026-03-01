इराणच्या हल्ल्यात बुर्ज खलिफा उद्ध्वस्त झाला तर भरपाई कोण करेल? जाणून घ्या नियम...

Mansi Khambe

इराणचा हल्ला

अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त कारवाईनंतर आखाती प्रदेशातील अमेरिकेच्या लष्करी तळावर इराणने केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर दुबईतील बुर्ज खलिफा रिकामा करण्यात आला आहे.

Burj Khalifa insurance policy

बुर्ज खलिफा

आता एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, जर बुर्ज खलिफावर असा हल्ला झाला तर त्याचे नुकसान कोण भरून काढेल? याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.

विमा फ्रेमवर्क

बुर्ज खलिफाचा विमा जगातील सर्वात मोठ्या मालमत्ता विमा फ्रेमवर्कपैकी एक अंतर्गत आहे. त्याची मुख्य रचना अंदाजे $1.5 अब्ज मध्ये विमा उतरवण्यात आली आहे.

सुकून इन्शुरन्स

प्राथमिक विमा प्रदाता सुकून इन्शुरन्स आहे. ज्याची जागतिक पुनर्विमा कंपनी म्युनिक रे ही प्रमुख पुनर्विमा कंपनी म्हणून काम करते. पुनर्विमा कंपन्या विमा कंपन्यांसाठी आर्थिक आधार म्हणून काम करतात.

राजकीय हिंसाचार

ज्यामुळे लक्षणीय नुकसान भरून काढण्यास मदत होते. हा विमा सामान्यतः आग, संरचनात्मक नुकसान, नैसर्गिक आपत्ती आणि काही प्रकारच्या राजकीय हिंसाचार यासारख्या जोखमींना कव्हर करतो.

विमा पॉलिसी

मानक मालमत्ता विमा पॉलिसी बहुतेकदा युद्धाशी संबंधित नुकसान वगळतात. बुर्ज खलिफा सारख्या प्रसिद्ध आणि महागड्या इमारती सहसा राजकीय हिंसाचार विमा किंवा युद्ध जोखीम विमा नावाच्या विशेष विमा मूल्यांकनाद्वारे संरक्षित केल्या जातात.

नुकसान

या विशेष पॉलिसी दहशतवाद, तोडफोड, क्षेपणास्त्र हल्ले, दंगली आणि परदेशी लोकांच्या हल्ल्यांमुळे होणारे नुकसान भरून काढू शकतात.

भरपाई

जर नुकसान दहशतवादी किंवा राजकीय हिंसाचार म्हणून वर्गीकृत केले गेले असेल, तर विमा कंपन्या आणि पुनर्विमा कंपन्या भरपाईसाठी जबाबदार असतात.

म्युनिक रे

बुर्ज खलिफाच्या प्रचंड किमतीमुळे आर्थिक जोखीम जागतिक स्तरावर पुनर्विमा कंपन्यांद्वारे सामायिक केली जाते. म्युनिक रे सारख्या कंपन्या अनेक आंतरराष्ट्रीय विमा कंपन्यांमध्ये जोखीम वाटून घेतात.

विमा पुरवठादार

यामुळे खात्री होते की तोटा अब्जावधी डॉलर्सचा असला तरी, कोणत्याही एका कंपनीचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. त्याऐवजी संपूर्ण तोटा जगभरातील विमा पुरवठादारांच्या नेटवर्कमध्ये वितरित केला जातो.

स्वतंत्र विमा पॉलिसी

बुर्ज खलिफा येथे निवासी अपार्टमेंट, कॉर्पोरेट कार्यालये आणि अरमानी हॉटेल आहे. या प्रत्येकाच्या मालकांकडे किंवा ऑपरेटरकडे स्वतंत्र विमा पॉलिसी आहेत.

स्ट्रक्चरल विमा

याचा अर्थ असा की, अपार्टमेंट किंवा कार्यालयांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई इमारतीच्या स्ट्रक्चरल विम्यापासून स्वतंत्रपणे केली जाईल. प्रत्येक मालकाची विमा पॉलिसी त्यांची भरपाई निश्चित करेल.

UAE सरकार

जर एखाद्या हल्ल्यामुळे विमा संरक्षणापेक्षा जास्त नुकसान झाले तर UAE सरकार आपत्कालीन भरपाई कार्यक्रम किंवा मदत निधीमध्ये मदत करू शकते.

मदत

मोठ्या आपत्ती किंवा युद्धाच्या वेळी पुनर्बांधणी, आर्थिक स्थिरता राखणे आणि राष्ट्राच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार अनेकदा मदत करते.

