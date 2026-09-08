कोमट पाणी प्यायल्याने चरबी कमी होते का?

Aarti Badade
कोमट पाणी आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतं, पण केवळ त्याने महिनाभरात वजन कमी होत नाही.
warm water weight loss
Sakal
सकाळी कोमट पाणी प्यायल्याने शरीराला द्रव मिळतो आणि काहींना शौचास होण्यास मदत होऊ शकते.
warm water weight loss
Sakal
फक्त गरम पाणी प्यायल्याने शरीरातील चरबी वितळते किंवा वजन झपाट्याने कमी होते, हा दावा योग्य नाही.
warm water weight loss
Sakal
जेवणानंतर लगेच भरपूर गरम पाणी पिण्याऐवजी गरजेनुसार साधं किंवा कोमट पाणी घ्या.
warm water weight loss
Sakal
हवामान, व्यायाम आणि शरीराच्या गरजेनुसार पाण्याचं प्रमाण ठरवा आणि दिवसभर थोडं-थोडं पाणी प्या.
warm water weight loss
Sakal
ओठ किंवा जीभ भाजेल इतकं तापलेलं पाणी न पिता सहज पिता येईल अशा तापमानाचं पाणी घ्या.
warm water weight loss
Sakal
संतुलित आहार, पुरेशी झोप आणि नियमित हालचाल यांना महत्त्व द्या आणि गरम पाण्याबाबतच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका.
warm water weight loss
Sakal
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Sakal