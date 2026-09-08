कोमट पाणी प्यायल्याने चरबी कमी होते का?

Aarti Badade

रोज एक ग्लास कोमट पाणी

कोमट पाणी आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतं, पण केवळ त्याने महिनाभरात वजन कमी होत नाही.

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दिवसाची सुरुवात कोमट पाण्याने करा!

सकाळी कोमट पाणी प्यायल्याने शरीराला द्रव मिळतो आणि काहींना शौचास होण्यास मदत होऊ शकते.

warm water weight loss

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Sakal

गरम पाणी

फक्त गरम पाणी प्यायल्याने शरीरातील चरबी वितळते किंवा वजन झपाट्याने कमी होते, हा दावा योग्य नाही.

warm water weight loss

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Sakal

जेवणानंतर पाणी कसं प्यावं?

जेवणानंतर लगेच भरपूर गरम पाणी पिण्याऐवजी गरजेनुसार साधं किंवा कोमट पाणी घ्या.

warm water weight loss

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Sakal

दिवसभर पुरेसं पाणी पिणं महत्त्वाचं!

हवामान, व्यायाम आणि शरीराच्या गरजेनुसार पाण्याचं प्रमाण ठरवा आणि दिवसभर थोडं-थोडं पाणी प्या.

warm water weight loss

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Sakal

खूप गरम पाणी पिणं टाळा!

ओठ किंवा जीभ भाजेल इतकं तापलेलं पाणी न पिता सहज पिता येईल अशा तापमानाचं पाणी घ्या.

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Sakal

कोमट पाण्यावर अवलंबून राहू नका!

संतुलित आहार, पुरेशी झोप आणि नियमित हालचाल यांना महत्त्व द्या आणि गरम पाण्याबाबतच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका.

warm water weight loss

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Sakal

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