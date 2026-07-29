How Many Eggs Per Day : रोज किती अंडी खाल्ली पाहिजेत? तज्ज्ञांनी काय दिला सल्ला

Sandeep Shirguppe
अंडी प्रथिने, व्हिटॅमिन D, B12, कोलीन आणि निरोगी फॅट्सचा उत्तम स्रोत आहेत.
How Many Eggs Per Day
esakal
बहुतेक निरोगी व्यक्ती दररोज 1 ते 2 अंडी खाऊ शकतात.
How Many Eggs Per Day
esakal
जिम किंवा नियमित व्यायाम करणारे लोक त्यांच्या प्रथिनांच्या गरजेनुसार 2 ते 4 अंडी खाऊ शकतात.
How Many Eggs Per Day
esakal
वयानुसार बहुतेक मुलांना दररोज 1 अंडे देणे फायदेशीर ठरू शकते.
How Many Eggs Per Day
esakal
वृद्धांनीही प्रथिनांसाठी 1 ते 2 अंडी आहारात समाविष्ट करू शकतात.
How Many Eggs Per Day
esakal
बहुतेक निरोगी लोकांसाठी अंडी सुरक्षित मानली जातात. मात्र हृदयविकार, मधुमेह किंवा उच्च कोलेस्ट्रॉल असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
How Many Eggs Per Day
esakal
उकडलेले, पोच किंवा कमी तेलात बनवलेले अंडे अधिक आरोग्यदायी ठरते.
How Many Eggs Per Day
esakal
संतुलित आहार महत्त्वाचा आहे. फक्त अंड्यांवर अवलंबून न राहता फळे, भाज्या आणि धान्यांचाही आहारात समावेश करा.
How Many Eggs Per Day
esakal
तुमच्या वय, आरोग्य आणि आहारानुसार अंड्यांचे प्रमाण ठरवा. डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अधिक योग्य ठरते.
How Many Eggs Per Day
esakal