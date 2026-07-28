वजन कमी करायचंय? 'ही' 5 योगासने आणि प्राणायाम ठरतील गेमचेंजर!

Weight Management
लठ्ठपणावर मात करून शरीर मजबूत आणि मन शांत ठेवण्यासाठी तज्ज्ञांनी सुचवलेले सोपे योगाभ्यास.
Yoga Importance
योग शरीर, मन आणि श्वास यांचा समतोल साधतो. नियमित सरावामुळे चयापचय (Metabolism) सुधारतो, तणाव कमी होतो आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत मिळते.
Chair Pose
हे आसन मांड्या, कंबर आणि पाठीचे स्नायू मजबूत करते. मोठ्या स्नायूंचा वापर झाल्याने शरीराची कॅलरी बर्न करण्याची क्षमता वाढते.
Boat Pose
हे आसन पोटाचे स्नायू बळकट करते, पचनक्रिया सुधारते आणि मेटाबॉलिझम वाढवण्यास मदत करते. एकाग्रताही वाढते.
Yoga and Pranayama for Effective Weight Loss
श्वासासोबत केलेल्या सूर्यनमस्कारामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते, शरीर लवचिक बनते, मेटाबॉलिझम वेगवान होतो आणि वजन कमी होण्यास मदत मिळते.
Pranayama
कपालभाती शरीराला ऊर्जा देते आणि चयापचय सुधारते, तर अनुलोम-विलोम तणाव कमी करून मज्जासंस्था संतुलित ठेवण्यास मदत करते.
Weight Management
योगासने, प्राणायाम, ध्यान आणि सजगपणे खाण्याची सवय यांचा नियमित सराव केल्यास वजन कमी करण्यास, शरीर तंदुरुस्त ठेवण्यास आणि मानसिक संतुलन राखण्यास मदत होते. सातत्य हेच यशाचं खरं रहस्य आहे.
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