वाहनाचे चलन भरण्यासाठी किती दिवसांचा वाढीव कालावधी मिळतो? नंतर किती दंड आकारला जातो?

लोकांना अनेकदा प्रश्न पडतो की चलान ताबडतोब भरावे लागेल की काही विशिष्ट वेळ उपलब्ध आहे. वाहतूक विभागाने याबाबत स्पष्ट नियम स्थापित केले आहेत.
चलन जारी केल्यानंतर वाहन मालकांना पैसे भरण्यासाठी विशिष्ट कालावधी दिला जातो. या काळात वेळेवर पैसे भरल्याने अतिरिक्त दंड टाळता येतो.
नियमांनुसार, चालान जारी झाल्यानंतर चालकाला सहसा 60 दिवसांनी दंड भरावा लागतो. जर या काळात पैसे भरले तर फक्त निश्चित दंड आवश्यक आहे आणि कोणताही अतिरिक्त दंड आकारला जात नाही.
जर चालान निर्धारित वेळेत भरला नाही तर दंड वाढवला जातो. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये नोटीस बजावली जाते. प्रकरण न्यायालयात पोहोचू शकते. वारंवार विलंब झाल्यास दंड वाढू शकतो.
वाहन देखील जप्त केले जाऊ शकते. सरकारने नागरिकांच्या सोयीसाठी ई-चालान प्रणाली सुरू केली आहे. या प्रणाली अंतर्गत वाहन मालक त्यांच्या घरच्या आरामात ऑनलाइन त्यांचे चलन पाहू शकतात.
घरीच भरू शकतात. कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. सर्वप्रथम echallan.parivahan.gov.in या वेबसाइटवर जा.'चेक चलन स्टेटस' वर क्लिक करा.
चलन क्रमांक, वाहन क्रमांक किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स क्रमांक यासारख्या कोणत्याही एका पर्यायातून तपशील प्रविष्ट करा.
तुमच्या वाहनाशी संबंधित सर्व चलन स्क्रीनवर दिसतील. तुम्हाला ज्या चलनाची रक्कम भरायची आहे त्यासाठी "आता पैसे द्या" वर क्लिक करा.
नेट बँकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा UPI वापरून पैसे भरा. यशस्वी पेमेंटनंतर, ऑनलाइन पावती डाउनलोड करा.
