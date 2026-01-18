पृथ्वीवर पर्वत कसे तयार झाले? त्यांची उंची वाढते का? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

पर्वतांची निर्मिती

पर्वत कालातीत आणि अचल वाटू शकतात. परंतु प्रत्यक्षात ते पृथ्वीच्या सर्वात सुंदर वैशिष्ट्यांपैकी एक आहेत. त्यांचे मूळ ग्रहाच्या पृष्ठभागाखाली खोलवर असलेल्या शक्तिशाली शक्तींशी जोडलेले आहे.

टेक्टोनिक प्लेट्सची टक्कर

दोन टेक्टोनिक प्लेट्सची टक्कर झाल्यावर पृथ्वीवरील पर्वत तयार होतात. एक प्लेट दुसऱ्या प्लेटखाली बुडण्याऐवजी दोन्ही प्लेट्स प्रचंड दाबाने आकुंचन पावतात आणि वरच्या दिशेने वाकतात.

युरेशियन प्लेट

सुमारे ४ ते ५ कोटी वर्षांपूर्वी भारतीय प्लेट युरेशियन प्लेटशी टक्कर झाली तेव्हा हिमालयाची निर्मिती झाली. यामुळे जमिनीला वरच्या दिशेने नेण्यात आले आणि जगातील सर्वात उंच पर्वतरांगा तयार झाली.

ज्वालामुखी

जेव्हा वितळलेला मॅग्मा पृथ्वीच्या आत खोलवरून वर येतो आणि पृष्ठभागावर येतो तेव्हा ज्वालामुखी पर्वत तयार होतात. वारंवार उद्रेक झाल्यामुळे लावा थंड होतो.

ब्लॉक

कडक होतो तेव्हा ते जमा होते. पर्वत तयार होतात. काही भागात, ताणामुळे पृथ्वीचा कवच फॉल्ट्ससह तुटतो. जमिनीचा एक भाग वर येतो आणि दुसरा बुडतो तेव्हा ब्लॉक पर्वत तयार होतात.

शिखर

या पर्वतांमध्ये बहुतेकदा उंच बाजू आणि सपाट शिखर असतात. पर्वत तयार झाल्यानंतर त्यांची वाढ थांबत नाही. हिमालयासारख्या पर्वतरांगांखालील प्लेट्स अजूनही हलत आहेत.

धूप

भारतीय प्लेट सतत उत्तरेकडे ढकलत आहे, ज्यामुळे हिमालय दरवर्षी काही मिलिमीटरने वाढत आहे. हे ऐकायला विचित्र वाटेल. पण धूप पर्वतांना उंच करू शकते.

पृथ्वीचा कवच

अरुण आणि कोसी सारख्या नद्या पर्वतांच्या खालच्या भागातून मोठ्या प्रमाणात खडक आणि माती काढून टाकतात. हे वजन कमी होताच, पृथ्वीचा कवच वाढण्यास प्रतिसाद देतो.

भूकंप

पर्वतरांगांखालील भूकंपाच्या हालचालींमुळे अचानक उभ्या हालचाली होऊ शकतात. शक्तिशाली भूकंप काही सेकंदात जमिनीचे काही भाग वर ढकलू शकतात, ज्यामुळे पर्वताची उंची वाढते.

