एक नर उंदीर किती माद्यांसोबत प्रजनन करू शकतो?

सकाळ वृत्तसेवा
घरातील सामान्य उंदरांमध्ये नर उंदीर एकापेक्षा अधिक माद्यांसोबत प्रजनन करू शकतो.
उंदरांमध्ये एका नराची अनेक माद्यांसोबत जोडी होण्याची पद्धत आढळते.
त्यामुळे एका नर उंदरासाठी माद्यांची ठरावीक संख्या निश्चित नसते.
उपलब्ध जागा, अन्न आणि उंदरांची संख्या यानुसार परिस्थिती बदलू शकते.
काही ठिकाणी प्रबळ नर आपल्या परिसरातील अनेक माद्यांसोबत राहू शकतो.
मादी उंदरी प्रजननासाठी तयार असताना नर तिच्याशी जोडी बनवण्याचा प्रयत्न करतो.
उंदरांची प्रजननक्षमता मोठी असल्यामुळे त्यांची संख्या तुलनेने वेगाने वाढू शकते.
त्यामुळे घरात अन्न आणि सुरक्षित आसरा उपलब्ध असल्यास उंदरांची संख्या वाढण्याची शक्यता असते.
मात्र एका नर उंदरापासून नेमके किती मादी उंदीर गर्भवती होतील, याचा एकच निश्चित आकडा सांगता येत नाही.
थोडक्यात नर उंदीर एका मादीपुरता मर्यादित नसतो आणि अनेक माद्यांसोबत प्रजनन करू शकतो.