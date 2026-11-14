महाबळेश्वरपासून प्रतापगड किल्ला किती अंतरावर आहे?

Aarti Badade

महाबळेश्वरपासून प्रतापगड किती लांब?

महाबळेश्वरला भेट देण्याचा प्लॅन असेल, तर जवळच असलेल्या ऐतिहासिक प्रतापगड किल्ल्यालाही आवर्जून भेट द्या.

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अवघ्या २१ ते २४ किमीचे अंतर

महाबळेश्वर शहर किंवा एसटी बस स्थानकापासून प्रतापगड किल्ला साधारण २१ ते २४ किलोमीटर अंतरावर आहे.

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वळणावळणाचा निसर्गरम्य प्रवास

महाबळेश्वर-महाड मार्गाने प्रतापगडाकडे जाता येते आणि या प्रवासात घाटातील निसर्गरम्य दृश्यांचा आनंद घेता येतो.

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शिवरायांच्या पराक्रमाची साक्ष

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचा इतिहास सांगणारा प्रतापगड किल्ला महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या ऐतिहासिक ठिकाणांपैकी एक आहे.

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अफजलखानाचा वध याच गडावर!

१० नोव्हेंबर १६५९ रोजी प्रतापगडावर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अफजलखान यांची ऐतिहासिक भेट झाली आणि त्यानंतर संघर्ष झाला.

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किल्ल्यावर काय पाहाल?

प्रतापगडावर भवानी मातेचे मंदिर, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा आणि ऐतिहासिक तटबंदी पाहता येते.

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महाबळेश्वर ट्रिपमध्ये प्रतापगडही जोडा!

महाबळेश्वरच्या सहलीत प्रतापगडाचा समावेश केल्यास निसर्गासोबतच महाराष्ट्राचा गौरवशाली इतिहासही अनुभवता येईल.

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शिवरायांची राजधानी! रायगड किल्ल्यावर गेल्यावर 'ही' 7 ठिकाणे 

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