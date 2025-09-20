एक बॉटल वाईन बनवण्यासाठी किती द्राक्षे लागतात?

Aarti Badade
वाईन द्राक्षांपासून बनवली जाते. पण तुम्हाला माहीत आहे का, एका बाटलीसाठी किती द्राक्षे वापरली जातात?
वाईन बनवण्यासाठी पूर्णपणे पिकलेल्या आणि काळजीपूर्वक निवडलेल्या द्राक्षांचा वापर केला जातो. वाईनची गुणवत्ता द्राक्षांच्या रसावर अवलंबून असते.
सरासरी, एक ७५० मिली वाईनची बाटली बनवण्यासाठी ६०० ते ८०० द्राक्षे वापरली जातात. द्राक्षे मोठी असतील तर ही संख्या कमी असू शकते.
वाइन बनवण्याच्या प्रक्रियेत, सर्वात आधी द्राक्षे कुस्करून त्यांचा रस काढला जातो आणि तो सालांपासून वेगळा केला जातो.
त्यानंतर रसात यीस्ट मिसळले जाते. यामुळे रस आंबवतो (Fermentation) आणि त्याचे रूपांतर अल्कोहोलमध्ये होते.
आंबवलेला रस ओक बॅरल्समध्ये अनेक महिने किंवा वर्षांसाठी ठेवला जातो. यामुळे वाईनची चव आणि सुगंध विकसित होतो.
बॅरेलमध्ये पुरेसा काळ ठेवल्यानंतर, वाईन गाळून बाटलीबंद केली जाते आणि ती पिण्यासाठी तयार होते.
