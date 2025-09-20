जगातील एकमेव देश जिथे मांजरीची पूजा केली जाते?

Aarti Badade
जगात एक असा देश आहे, जिथे मांजरांना फक्त पाळीव प्राणी नाही, तर देव मानून त्यांची पूजा केली जाते.
जगात मांजरींची देव म्हणून पूजा करणारा देश म्हणजे प्राचीन इजिप्त. तिथले लोक मांजरांना 'देवी बास्तेत' चे रूप मानत असत.
मांजरी उंदरांची शिकार करत असल्यामुळे, त्यांना अन्नधान्याचे रक्षक मानले जाई. यामुळे त्यांना समाजात महत्त्वाचे स्थान मिळाले.
मांजरींना सौंदर्य, प्रजनन आणि घरांची रक्षक देवी बास्तेतचे प्रतीक मानले जात होते. घरात मांजर असणे शुभ मानले जाई.
इजिप्शियन लोकांचा असा विश्वास होता की मांजरींमध्ये जादुई शक्ती असते आणि त्यांना घरात ठेवल्यास चांगले नशीब येते.
प्राचीन चीनमध्ये मांजरींना सुदैवाची देवी मानले जात असे. तुर्कस्तान आणि मध्य पूर्वेमध्येही मांजरांचा खूप आदर केला जातो.
भारतात मांजरांची पूजा केली जात नसली तरी, कर्नाटकातील मंगाम्मा मांजरी मंदिरात मांजरांना देवाप्रमाणे मानले जाते.
