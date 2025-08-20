एक बाटली दारूसाठी किती द्राक्ष लागतात? आकडा ऐकून थक्क व्हाल!

सकाळ वृत्तसेवा

एक बाटली दारूसाठी किती द्राक्षं लागतात?

दारू (Wine) द्राक्षांपासून बनवली जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का, एका 750 ml च्या बाटलीसाठी किती द्राक्षं लागतात?

wine | esakal

द्राक्षांचा रोल

दारू बनवण्यासाठी पूर्णपणे पिकलेली द्राक्षं वापरली जातात. पिकलेली द्राक्षं चवीला गोडसर किंवा किंचित आंबट असतात.

wine | esakal

चव कशी ठरते?

दारूची चव द्राक्षांच्या गोडवा आणि आम्लतेवर ठरते. जितकी द्राक्षं रसाळ आणि पिकलेली, तितकी दारू चवदार.

wine | esakal

किती द्राक्षं लागतात?

750 ml च्या एका बाटलीसाठी सरासरी 600 ते 800 द्राक्षं लागतात. जर द्राक्षं मोठी व रसाळ असतील तर कमी द्राक्षं लागतात.

wine | esakal

प्रक्रिया सुरु

सर्वप्रथम द्राक्षांचा रस काढला जातो.

wine | esakal

रस वेगळा करणे

रसातून द्राक्षांची साले आणि बिया वेगळ्या केल्या जातात. फक्त शुद्ध रस fermentation साठी वापरतात.

wine | ESakal

यीस्टचा वापर

रसात यीस्ट मिसळलं जातं आणि काही काळ ठेवून fermentation केलं जातं.

wine | esakal

ओक बॅरलमध्ये साठवण

दारूचा रस ओकच्या पिंपात महिन्यांपासून वर्षांपर्यंत साठवला जातो. यामुळे दारूला वेगळा स्वाद आणि सुगंध येतो.

wine | ESakal

अखेरची पायरी

साठवणीनंतर दारू फिल्टर करून बाटल्यांमध्ये भरली जाते आणि मग ती बाजारात येते.

wine | esakal

