निसर्गाचा चमत्कार! ऑक्टोपसला एक-दोन नव्हे तर असतात 'इतकी' हृदये

शारीरिक रचना 

ऑक्टोपसला किती हृदय आहेत आणि त्याची शारीरिक रचना कशी आहे जाणून घ्या.

तीन हृदये

ऑक्टोपसच्या शरीरात एकूण ३ (तीन) हृदये असतात. निसर्गात अशा प्रकारची शरीररचना खूप कमी प्राण्यांमध्ये पाहायला मिळते.

कार्यांची विभागणी

या तीन हृदयांपैकी दोन हृदये रक्ताला कल्ल्यांकडे (Gills) ढकलण्याचे काम करतात, तर एक हृदय संपूर्ण शरीराला रक्तपुरवठा करते.

सिस्टेमिक हार्ट

शरीराच्या मध्यभागी असलेले हे मुख्य हृदय आहे. ते प्राणवायूयुक्त (Oxygenated) रक्त ऑक्टोपसच्या सर्व अवयवांना आणि स्नायूंना पोहोचवते.

ब्रँकियल हृदये

कल्ल्यांच्या तळाशी दोन छोटी हृदये असतात. ही हृदये कार्बन डायऑक्साइडयुक्त रक्त कल्ल्यांकडे पंप करतात, जेणेकरून तिथे रक्ताचे शुद्धीकरण होऊन त्यात ऑक्सिजन मिसळला जाईल.

पोहताना हृदय थांबते

जेव्हा ऑक्टोपस वेगाने पोहतो, तेव्हा त्याचे मुख्य (Systemic) हृदय धडधडणे थांबवते. यामुळे तो लवकर थकतो, म्हणूनच तो पोहण्यापेक्षा समुद्रतळावर सरपटणे जास्त पसंत करतो.

निळे रक्त

मानवी रक्तामध्ये लोह (Iron) असल्याने ते लाल असते, मात्र ऑक्टोपसच्या रक्तात तांबे (Copper) असलेले 'हिमोसायनिन' (Hemocyanin) नावाचे प्रथिन असते. त्यामुळे त्यांचे रक्त निळ्या रंगाचे दिसते.

मेंदू आणि ३ हृदये

केवळ ३ हृदयेच नव्हे, तर ऑक्टोपसला ९ मेंदू असतात. एक मुख्य मेंदू आणि प्रत्येक ८ हातांमध्ये प्रत्येकी एक स्वतंत्र मेंदू असतो.

अद्वितिय उत्क्रांती:

ऑक्टोपसची ही तीन हृदयांची यंत्रणा त्याला समुद्राच्या टोकाच्या परिस्थितीतही शिकार करण्यास आणि स्वतःचा बचाव करण्यास सक्षम बनवते.

