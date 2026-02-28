निसर्गाचा चमत्कार! ऑक्टोपसला एक-दोन नव्हे तर असतात 'इतकी' हृदये

सकाळ डिजिटल टीम
ऑक्टोपसला किती हृदय आहेत आणि त्याची शारीरिक रचना कशी आहे जाणून घ्या.
Octopus
sakal
ऑक्टोपसच्या शरीरात एकूण ३ (तीन) हृदये असतात. निसर्गात अशा प्रकारची शरीररचना खूप कमी प्राण्यांमध्ये पाहायला मिळते.
Octopus
sakal
या तीन हृदयांपैकी दोन हृदये रक्ताला कल्ल्यांकडे (Gills) ढकलण्याचे काम करतात, तर एक हृदय संपूर्ण शरीराला रक्तपुरवठा करते.
Octopus
sakal
शरीराच्या मध्यभागी असलेले हे मुख्य हृदय आहे. ते प्राणवायूयुक्त (Oxygenated) रक्त ऑक्टोपसच्या सर्व अवयवांना आणि स्नायूंना पोहोचवते.
Octopus
sakal
कल्ल्यांच्या तळाशी दोन छोटी हृदये असतात. ही हृदये कार्बन डायऑक्साइडयुक्त रक्त कल्ल्यांकडे पंप करतात, जेणेकरून तिथे रक्ताचे शुद्धीकरण होऊन त्यात ऑक्सिजन मिसळला जाईल.
Octopus
sakal
जेव्हा ऑक्टोपस वेगाने पोहतो, तेव्हा त्याचे मुख्य (Systemic) हृदय धडधडणे थांबवते. यामुळे तो लवकर थकतो, म्हणूनच तो पोहण्यापेक्षा समुद्रतळावर सरपटणे जास्त पसंत करतो.
Octopus
sakal
मानवी रक्तामध्ये लोह (Iron) असल्याने ते लाल असते, मात्र ऑक्टोपसच्या रक्तात तांबे (Copper) असलेले 'हिमोसायनिन' (Hemocyanin) नावाचे प्रथिन असते. त्यामुळे त्यांचे रक्त निळ्या रंगाचे दिसते.
Octopus
sakal
केवळ ३ हृदयेच नव्हे, तर ऑक्टोपसला ९ मेंदू असतात. एक मुख्य मेंदू आणि प्रत्येक ८ हातांमध्ये प्रत्येकी एक स्वतंत्र मेंदू असतो.
Octopus
sakal
ऑक्टोपसची ही तीन हृदयांची यंत्रणा त्याला समुद्राच्या टोकाच्या परिस्थितीतही शिकार करण्यास आणि स्वतःचा बचाव करण्यास सक्षम बनवते.
Octopus
sakal
How Long Snake Venom Remains Active After Death
esakal