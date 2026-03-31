होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजाला भारतात पोहोचायला किती तास लागतात? जाणून घ्या खर्च...

Vrushal Karmarkar
इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम होर्मुझ सामुद्रधुनीवर झाला आहे. इराणने केवळ निवडक देशांनाच त्यातून जाण्याची परवानगी दिली आहे.
LPG ship travel time
ESakal
इराण त्यातून जाणाऱ्या जहाजांवर टोलही आकारत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी आणि भारत यांच्यातील सागरी मार्ग हा जगातील सर्वात व्यस्त आणि महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीपासून भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीपर्यंतच्या प्रवासाला, गंतव्य बंदर आणि जहाजाच्या वेगावर अवलंबून, साधारणपणे २ ते ३ दिवस लागतात.
बहुतेक व्यापारी जहाजांचा सरासरी वेग ताशी सुमारे २४ ते ३१ किलोमीटर असतो. कांडला बंदर किंवा मुंद्रा बंदराकडे जाणाऱ्या जहाजांना साधारणपणे ३६ ते ४० तासांचा प्रवास लागतो, ज्यामुळे हा सर्वात कमी वेळेचा मार्ग ठरतो.
तर, मुंबई बंदराकडे जाणाऱ्या जहाजांना थोडा जास्त वेळ, ५० ते ५५ तास लागतो. या फरकावरून हे स्पष्ट होते की, मार्गातील आणि वेगातील अगदी लहान बदलांचाही एकूण प्रवासाच्या वेळेवर कसा परिणाम होऊ शकतो.
या प्रवासादरम्यान इंधनाचा वापर जहाजाच्या आकारावर आणि प्रकारावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतो. मोठा माल वाहून नेणारी मोठी कंटेनर जहाजे दररोज १५० ते २५० टन इंधन वापरू शकतात.
याउलट, मध्यम आकाराची जहाजे किंवा तेलवाहू जहाजे खूपच किफायतशीर असतात, जी साधारणपणे दररोज ४० ते ७० टन इंधन वापरतात.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीपासून मुंबईपर्यंतच्या साधारण २ ते ३ दिवसांच्या प्रवासासाठी, एक मोठे तेलवाहू जहाज अंदाजे १०० ते २०० टन बंकर इंधन वापरू शकते.
इंधन म्हणजे केवळ प्रमाणाचा प्रश्न नाही; त्यात खर्चाचीही मोठी भूमिका असते. सागरी इंधन, ज्याला अनेकदा 'बंकर इंधन' म्हटले जाते, जहाजाच्या परिचालन खर्चाचा एक मोठा भाग असतो.
या मार्गावर चालणाऱ्या जहाजाला दररोज ५,००० डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च येऊ शकतो, आणि या खर्चातील सर्वात मोठा वाटा इंधनाचा असतो.
एलपीजी तेल वाहून नेणारी जहाजे समुद्रात किती वेगाने प्रवास करतात?
