एलपीजी तेल वाहून नेणारी जहाजे समुद्रात किती वेगाने प्रवास करतात?

Mansi Khambe

एलपीजीचे संकट

देशातील एलपीजीचे संकट कमी करण्यासाठी आणखी दोन भारतीय टँकर भारतात दाखल होणार आहेत. दोन्ही जहाजे ९४,००० टन एलपीजी घेऊन येत आहेत.

एलपीजी वाहक जहाजे

'बीडब्ल्यू टीवायआर' आणि 'बीडब्ल्यू ईएलएम' ही एलपीजी वाहक जहाजे मार्गावर असून त्यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी पार केली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनातून याला दुजोरा देण्यात आला आहे.

जहाजांचा वेग

समुद्रातून गॅस आणि तेल वाहून नेणाऱ्या जहाजांचा वेग त्यांच्या आकारावर अवलंबून असतो. सामान्यतः, अशा जहाजांच्या वेगाचे अनेक श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाते, ज्यांचे स्वतःचे फायदे आहेत.

किलोमीटर

हा जहाजाचा सामान्य वेग आहे. या वेगाने प्रवास करणारी जहाजे साधारणपणे ताशी ३७ ते ४६.३ किलोमीटर वेगाने प्रवास करतात. सर्वच जहाजे या वेगाने चालत नाहीत.

डिझाइन

केवळ या वेगाने प्रवास करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या जहाजांनाच तसे करण्याची परवानगी आहे. मोठी तेल आणि वायू कंटेनर जहाजे या वेगाने चालण्यासाठी डिझाइन केलेली असतात.

इंधन

ताशी ३३.३ ते ३७ किलोमीटर वेगाने प्रवास करणारी जहाजे इंधन वाचवण्यासाठी या गतीने प्रवास करतात. सामान्य वेगापेक्षा वेग कमी केल्याने पैशांची बचत होते, परंतु प्रवासाचा वेळ वाढतो.

किफायतशीर वेग

ताशी २७.८ ते ३३.३ किलोमीटर वेगाने प्रवास करणारी जहाजे 'अत्यंत मंद गती' या श्रेणीत मोडतात. याला 'अतिशय मंद गती' किंवा 'किफायतशीर वेग' असेही म्हणतात.

अत्यंत मंद गती

कमी अंतरासाठी अत्यंत मंद गतीने प्रवास करणारी जहाजे हा वेग वापरतात. ज्यामुळे इंधनाचा वापर कमी होतो, परंतु माल पोहोचवण्याचा वेळ वाढतो. ताशी २२.२ ते २७.८ किलोमीटर हा वेग किमान खर्चाचा वेग मानला जातो.

वेग

जहाजांसाठी हा सर्वात कमी वेग मानला जातो. समुद्रातून प्रवास करणारी जहाजे क्वचितच हा वेग गाठतात. जेव्हा असे घडते, तेव्हा खूप वेळ लागतो.

आयातदार देश

भारत हा जगातील एलपीजीचा दुसरा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. तो आपल्या गरजेच्या ६०% गॅस इतर देशांकडून आयात करतो आणि ४०% गॅसचे उत्पादन देशांतर्गत करतो.

एखाद्या उत्पादनाच्या बाटलीच्या डिझाइनवरही कॉपीराइट असतो का? कायदा काय सांगतो? वाचा...

Harpic and Godrej Bottle Design Copyright

|

ESakal

येथे क्लिक करा