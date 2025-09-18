भारतीय चलनी नोटेत किती भाषा असतात?

Aarti Badade
भारतीय चलनी नोटेत किती भाषा छापल्या जातात? मनोरंजक माहिती जाणून घ्या!
Indian Rupee and Its Languages
Sakal
नोटेच्या पुढील बाजूस हिंदी आणि मागील बाजूस इंग्रजी ठळकपणे लिहिलेली असते.
Indian Rupee and Its Languages
Sakal
हिंदी-इंग्रजी व्यतिरिक्त नोटांवर आणखी १५ भारतीय भाषा छापलेल्या असतात.
Indian Rupee and Its Languages
Sakal
आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, काश्मिरी, कोकणी, मल्याळम, मराठी, नेपाळी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिळ, तेलगू, उर्दू.
Indian Rupee and Its Languages
Sakal
या सर्व भाषांमध्ये नोटेचे मूल्य (१०, ५०, १००, ५०० इ.) लिहिलेले असते.
Indian Rupee and Its Languages
Sakal
१८६१ पासून नोटा छापण्याचा अधिकार
गांधी मालिकेतील पहिली नोट १९९६ मध्ये
फियाट मनी म्हणून ओळख
Indian Rupee and Its Languages
Sakal
नोटा छापण्यासाठी भारतात ४ छापखाने आहेत – दोन आरबीआयचे आणि दोन भारत सरकारचे.
Indian Rupee and Its Languages
Sakal
permanent tattoo
Sakal