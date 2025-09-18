शरीरावर टॅटू काढला की तो कायम का राहतो?

Aarti Badade
टॅटू काढताना सुई त्वचेच्या वरच्या थरातून आतल्या थरात, म्हणजेच डर्मिसमध्ये, शाई पोहोचवते.
शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती या बाहेरील शाईला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करते.
पण, मॅक्रोफेज नावाच्या पेशी शाईचे मोठे कण गिळतात आणि ते तिथेच अडकून राहतात.
हे कण पेशींपेक्षा मोठे असल्याने, त्यांना डर्मिसमधून पूर्णपणे बाहेर काढता येत नाही.
यामुळे, टॅटूचा रंग कायमस्वरूपी त्वचेत राहतो.
तरीही, कालांतराने टॅटूचा रंग थोडा फिकट होऊ शकतो.
याला मुख्य कारण सूर्यप्रकाश आणि शरीराची सततची रोगप्रतिकारशक्तीची प्रक्रिया आहे.
