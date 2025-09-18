शरीरावर टॅटू काढला की तो कायम का राहतो?

टॅटूची सुई त्वचेच्या आत!

टॅटू काढताना सुई त्वचेच्या वरच्या थरातून आतल्या थरात, म्हणजेच डर्मिसमध्ये, शाई पोहोचवते.

रोगप्रतिकारशक्तीचा प्रयत्न

शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती या बाहेरील शाईला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करते.

शाईचे कण अडकतात

पण, मॅक्रोफेज नावाच्या पेशी शाईचे मोठे कण गिळतात आणि ते तिथेच अडकून राहतात.

बाहेर निघणे अशक्य

हे कण पेशींपेक्षा मोठे असल्याने, त्यांना डर्मिसमधून पूर्णपणे बाहेर काढता येत नाही.

कायमचा रंग

यामुळे, टॅटूचा रंग कायमस्वरूपी त्वचेत राहतो.

टॅटू फिकट का होतो?

तरीही, कालांतराने टॅटूचा रंग थोडा फिकट होऊ शकतो.

मुख्य कारण

याला मुख्य कारण सूर्यप्रकाश आणि शरीराची सततची रोगप्रतिकारशक्तीची प्रक्रिया आहे.

