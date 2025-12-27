दररोज मानवाच्या शरीरातून किती लिटर घाम येतो? एखादी व्यक्ती वर्षातून किती वेळा श्वास घेते?

Mansi Khambe

आपण दररोज श्वास घेतो आणि घाम गाळतो. नंतर ते सर्व विसरून जातो. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की या साध्या वाटणाऱ्या कृती प्रत्यक्षात किती विशाल आणि गुंतागुंतीच्या आहेत?

मानवी शरीर प्रत्येक क्षणी स्वतःमध्ये एक कारखाना चालवते. श्वासांची संख्या असो किंवा घामाचे प्रमाण, ही आकडेवारी जाणून घेतल्याने तुम्हाला तुमचे शरीर पूर्वीपेक्षा जास्त समजून घेण्यास मदत होऊ शकते.

मानवी शरीर हे लाखो पेशी, शेकडो हाडे आणि लिटर रक्ताने बनलेले आहे. परंतु त्यामध्ये होणाऱ्या काही प्रक्रिया इतक्या सामान्य आहेत की आपण अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष करतो.

श्वास घेणे आणि घाम येणे या दोन अशा प्रक्रिया आहेत ज्याशिवाय जीवनाची कल्पना करणे अशक्य आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून या प्रक्रिया शरीराला जिवंत, सक्रिय आणि संतुलित ठेवतात.

श्वास घेणे ही एक स्वयंचलित प्रक्रिया आहे जी दिवसाचे २४ तास अखंडपणे चालू राहते. सरासरी, एक निरोगी व्यक्ती दर मिनिटाला सुमारे १६ वेळा श्वास घेते.

याचा अर्थ असा की, तासाला सुमारे ९६० वेळा आणि दिवसाला अंदाजे २३,०४० वेळा श्वासोच्छवास होतो. जर आपण ही गणना एका पूर्ण वर्षात केली तर एक व्यक्ती ८.४ दशलक्ष पेक्षा जास्त वेळा श्वास घेते.

श्वासांची संख्या आश्चर्यकारक आहे, तसेच आपण श्वास घेत असलेल्या हवेचे प्रमाण देखील आश्चर्यकारक आहे. तज्ञांच्या मते, एक सामान्य माणूस दररोज २००० गॅलनपेक्षा जास्त हवा श्वास घेतो.

श्वास घेतलेला ऑक्सिजन फुफ्फुसांमध्ये पोहोचतो. रक्तात मिसळतो. नंतर रक्तप्रवाहाद्वारे शरीरातील प्रत्येक पेशीपर्यंत पोहोचवला जातो. हा ऑक्सिजन पेशींना ऊर्जा प्रदान करतो. शरीराचे कार्य चालू ठेवतो.

श्वासोच्छवासासोबतच घाम येणे ही शरीरातील एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. सामान्य परिस्थितीत, शारीरिक हालचाली दरम्यान सरासरी व्यक्तीला प्रति तास अंदाजे ०.५ ते २ लिटर घाम येऊ शकतो.

अनेक अभ्यासांनुसार, एक व्यक्ती दररोज किमान ३ लिटर घाम निर्माण करू शकते. उष्ण हवामान, तीव्र श्रम किंवा तणावपूर्ण परिस्थितीत हे प्रमाण आणखी वाढू शकते.

लोक सहसा असे मानतात की घाम म्हणजे फक्त पाणी आहे, परंतु ते खरे नाही. घामामध्ये पाणी, मीठ, अमोनिया, युरिया आणि थोड्या प्रमाणात साखर असते.

काही संशोधनात असे दिसून आले आहे की त्यात कोलेस्टेरॉल आणि अल्कोहोल सारखे घटक देखील असू शकतात. म्हणूनच घाम येणे शरीरासाठी आवश्यक आहे. कारण ते अनेक विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत करते.

