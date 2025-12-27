कोणत्या मसाल्याला लाल सोनं म्हणतात? जाणून घ्या कारण आणि नाव...

Mansi Khambe

लाल सोने

जगात असा एक मसाला आहे ज्याची किंमत मौल्यवान धातूंइतकी आहे. त्याचे धागे वैयक्तिकरित्या मोजले जातात. या मसाल्याला लाल सोने असेही म्हणतात.

Saffron

केशर

आपण केशराबद्दल बोलत आहोत. केशर त्याच्या उच्च किंमतीमुळे आणि दुर्मिळतेमुळे लाल सोने म्हणून ओळखले जाते. ते प्रति किलोग्रॅम ₹३,००,००० पर्यंत मिळू शकते.

Saffron

मौल्यवान धातू

ज्यामुळे ते वजनाने अनेक मौल्यवान धातूंपेक्षा अधिक मौल्यवान बनते. इराण हा केशरचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. जगातील सुमारे ९०% केशर एकट्या इराणमध्ये उत्पादित केले जाते.

Saffron

लागवडीचे केंद्र

खोरासान प्रांत हा केशर लागवडीचे केंद्र मानले जाते. केशर उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय केशर प्रामुख्याने जम्मू आणि काश्मीरच्या पंपोर प्रदेशात घेतले जाते.

Saffron

जगभरात प्रसिद्ध

काश्मिरी केशर त्याच्या खोल रंग आणि तीव्र सुगंधासाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. इराण आणि भारतानंतर, अफगाणिस्तान, स्पेन, ग्रीस आणि मोरोक्कोसह इतर अनेक देश जागतिक केशर पुरवठ्यात लहान परंतु महत्त्वपूर्ण योगदान देतात.

Saffron

केशर ब्रँडिंग

कमी उत्पादन असूनही, स्पेन जागतिक केशर ब्रँडिंग आणि निर्यातीत मोठी भूमिका बजावते. केशर लागवडीसाठी खूप श्रम लागतात. प्रत्येक फूल हाताने तोडावे लागते.

Saffron

प्रक्रिया

ही प्रक्रिया सहसा सूर्योदयापूर्वी सुरू होते आणि त्याचे रंग हाताने वेगळे केले जातात. फक्त १ किलो केशर तयार करण्यासाठी अंदाजे १,५०,००० फुले लागतात.

Saffron

यंत्र

कोणतेही यंत्र हे काम करू शकत नाही, ज्यामुळे उत्पादन मंद आणि महाग होते. केशराचे रोप, क्रोकस सॅटिव्हस, वर्षातून फक्त एकदाच काही आठवड्यांसाठी फुलते.

Saffron

दुर्मिळ

हवामानातील कोणताही बदल पीक खराब करू शकतो. म्हणूनच केशर इतके दुर्मिळ आणि महाग आहे.

Saffron

