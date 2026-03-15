घरात किती LPG सिलिंडर ठेवू शकता? जास्त ठेवल्यास काय कारवाई होणार? जाणून घ्या संपूर्ण नियम...

Mansi Khambe

एलपीजी

मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणाव आणि पुरवठा साखळीच्या समस्यांदरम्यान देशात एलपीजीच्या उपलब्धतेबद्दल चिंता वाढत आहे. या भीतीमुळे अनेकांनी गरजेपेक्षा जास्त गॅस सिलिंडर साठवण्याचा विचार केला आहे.

फौजदारी गुन्हा

ही कृती केवळ धोकादायकच नाही तर फौजदारी गुन्हा देखील असू शकते. सरकार आणि तेल कंपन्यांनी एलपीजी कनेक्शन आणि सिलिंडर साठवणुकीबाबत कठोर नियम स्थापित केले आहेत. जे प्रत्येक ग्राहकाने पाळले पाहिजेत.

एलपीजी कनेक्शन

भारतात एक घर, एक कनेक्शन हे तत्व सामान्यतः एलपीजी कनेक्शनवर लागू होते. याचा अर्थ असा की प्रत्येक घरासाठी किंवा स्वयंपाकघरातील पत्त्यासाठी फक्त एक एलपीजी कनेक्शन वैध मानले जाते.

घरगुती गॅस

देशातील घरगुती गॅस कनेक्शन प्रदात्यांमध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे इंडेन गॅस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे ​​एचपी गॅस आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे ​​भारत गॅस यांचा समावेश आहे.

सिलिंडर

घरगुती ग्राहकांसाठी प्रत्येक कनेक्शनमध्ये दोन सिलिंडर असणे सामान्य मानले जाते. यामुळे एक सिलिंडर वापरता येतो. दुसरा राखीव ठेवता येतो.

नियम

नियमांनुसार, एका ग्राहकाकडे वर्षाला जास्तीत जास्त १५ घरगुती सिलिंडर असू शकतात. जर कोणी गरजेपेक्षा जास्त सिलिंडर जमा केले किंवा वैध परवानगीशिवाय ४० किलोग्रॅमपेक्षा जास्त एलपीजी साठवले तर ते साठेबाजी मानले जाऊ शकते.

साठा

अशा परिस्थितीत, प्रशासन कारवाई करू शकते. गॅस सिलिंडरचा जास्त साठा केल्यास कठोर कारवाई होऊ शकते.

काळाबाजार

जर कोणी बेकायदेशीरपणे सिलिंडर बाळगत असल्याचे किंवा काळाबाजार करत असल्याचे आढळले तर त्याचे गॅस कनेक्शन रद्द केले जाऊ शकते. मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो.

गुन्हा

गंभीर प्रकरणांमध्ये, ही बाब जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हा मानली जाते, ज्यामध्ये आरोपीला ३ महिने ते ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

भारतात पहिल्यांदा एलपीजी कधी आणि कुणी आणलं? पहिले गॅस कनेक्शन कधी बसवण्यात आले? जाणून घ्या इतिहास...

