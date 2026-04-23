शुगर असलेल्या रुग्णांनी आंबा किती खावा? शरीरावर काय परिणाम होतो?

Apurva Kulkarni

आंबा

उन्हाळ्यात आंबा खाण्याचा मोह प्रत्येकालाच होतो. स्वादिष्ट फळापैकी सर्वांचं आवडतं फळ हे आंबा असतो.

|

esakal

मधुमेह

परंतु मधुमेहाच्या रुग्णांनी आंबा किती खावा? याबाबत त्यांना माहिती नसतं. जास्त प्रमाणात आंबा खाल्ल्यास शरिरावर विपरीत परिणाम होतो.

|

esakal

साखरेचं प्रमाण जास्त

आंब्यामध्ये नैसर्गिक साखरेचं प्रमाण जास्त असतं. शुगर असणाऱ्या व्यक्तींनी जास्त प्रमाणात आंबा खाल्ल्यास त्यांच्या साखरेची पातळी वाढण्याची शक्यता असते.

|

esakal

मर्यादित प्रमाणात आंबा

मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी आंबा पूर्णपणे टाळावा असं नाही, योग्य प्रमाणात आणि मर्यादेत आंब्याचं सेवन डॉक्टरांच्या सल्ल्याने करु शकतात.

|

esakal

ग्लायसेमिक इंडिक्स

आंब्यामध्ये ग्लायसेमिक इंडिक्स मध्यम आणि उच्च श्रेणीत येतो, त्यामुळे आंब्याचं सेवन केल्यास साखरेची पातळी जास्त प्रमाणात वाढते.

|

esakal

रिकाम्या पोटी

माहितीनुसार योग्य प्रमाणात आंबा खाणं योग्य आहे. परंतु रिकाम्या पोटी किंवा जास्त प्रमाणात आंब्याचं सेवन करणं टाळलं पाहिजे.

|

esakal

डिस्क्लेमर

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

|

esakal

