How Many Pistachios Per Day : रोज किती पिस्ते खावेत? १० महत्त्वाचे फायदे मिळतील

Sandeep Shirguppe

हृदयाचे आरोग्य

पिस्तामध्ये असलेले हेल्दी फॅट्स, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्स खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी करण्यास आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल (HDL) वाढविण्यास मदत करतात.

Pistachios Benefits

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esakal

वजन नियंत्रणात

पिस्तामधील प्रथिने आणि फायबर जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे ठेवतात, त्यामुळे अनावश्यक खाणे कमी होते.

Benefits of eating pistachios at night

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Sakal

मधुमेह नियंत्रण

पिस्ताचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याने रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते.

Eating Pistachios | esakal

डोळ्यांचे आरोग्य

पिस्तामध्ये ल्यूटीन आणि झिअॅक्सँथिन हे अँटिऑक्सिडंट्स असतात, जे वयोमानानुसार होणाऱ्या डोळ्यांच्या समस्यांपासून संरक्षण देतात.

Pistachios Benefits | esakal

पचनक्रिया सुधारते

पिस्तामधील फायबर आतड्यांचे आरोग्य चांगले ठेवते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करण्यास मदत करते.

Benefits of eating pistachios at night

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Sakal

हाडे मजबूत

कॅल्शियम, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम यांसारखी खनिजे हाडांच्या मजबुतीसाठी उपयुक्त ठरतात.

Pistachios Benefits

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esakal

रोगप्रतिकारक शक्ती

व्हिटॅमिन बी6, झिंक आणि अँटिऑक्सिडंट्समुळे शरीराची प्रतिकारशक्ती मजबूत होते.

Benefits of eating pistachios at night

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Sakal

किती पिस्ते खावेत?

दररोज सुमारे साधारण ३० खाणे बहुतेक निरोगी प्रौढांसाठी पुरेसे मानले जाते.

Benefits of eating pistachios at night

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Sakal

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