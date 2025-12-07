इंडिगोकडे एकूण किती विमाने आहेत? विमानाची किंमत किती आहे?

Sandip Kapde

ओळख

इंडिगो ही भारतातील सर्वात मोठी आणि प्रवाशांच्या पसंतीची विमानसेवा कंपनी आहे. मात्र फ्लाईट रद्द होत असल्यामुळे ती चर्चेत आहे

कार्यक्षमता

एअरबस A320neo ही विमानं उत्कृष्ट इंधन कार्यक्षमता आणि कमी ऑपरेटिंग खर्चासाठी ओळखली जातात.

विस्तार

आंतरराष्ट्रीय विस्तारासाठी इंडिगोने ३० एअरबस A350-900 विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गुंतवणूक

या A350-900 विमानांच्या ऑर्डरची सूचीबद्ध किंमत ९.५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे.

भविष्य

कमी खर्च, वेळेवर सेवा आणि जागतिक विस्तार या धोरणावर इंडिगो भारतातून जागतिक विमान वाहतूक आघाडी बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

जाळे

इंडिगो दररोज २,२०० पेक्षा अधिक उड्डाणांद्वारे १३० हून अधिक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय ठिकाणे जोडते.

प्रवासी

गेल्या वर्षी इंडिगोने ११८ दशलक्षांहून अधिक प्रवाशांना सेवा दिली आहे.

किंमत

विमानाची अंतिम किंमत ही निर्माता आणि विमान कंपनी यांच्यातील करारावर ठरते व ती सूचीबद्ध किमतीपेक्षा कमी असते.

ऑर्डर

इंडिगोने २०१९ मध्ये ३०० एअरबस A320neo विमानांची ऑर्डर दिली होती, ज्याची अंदाजे सूचीबद्ध किंमत सुमारे २.३ लाख कोटी रुपये होती.

ताफा

इंडिगोकडे सध्या ४०० पेक्षा जास्त विमाने असून हा ताफा सातत्याने वाढवला जात आहे.

FDTL नियम काय आहे

