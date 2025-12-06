उड्डाण कर्तव्याची Time Limit किती असते?

इंडिगोची अनेक उड्डाणे

गेल्या काही दिवसांपासून, इंडिगोच्या अनेक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत किंवा तासन्तास विलंबाने करण्यात आली आहेत. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे नवीन FDTL नियम.

वेळेत मोठे बदल

या नियमांचा दुसरा टप्पा नोव्हेंबरमध्ये लागू करण्यात आला. ज्यामुळे वैमानिकांच्या कामाच्या आणि विश्रांतीच्या वेळेत मोठे बदल झाले.

वैमानिक आणि केबिन क्रू

हे नवीन नियम हाताळण्यासाठी इंडिगोकडे आवश्यक असलेले वैमानिक आणि केबिन क्रू नव्हते. इंडिगो अत्यंत मर्यादित कर्मचाऱ्यांसह जास्तीत जास्त उड्डाणे चालवण्याच्या मॉडेलवर काम करते.

परिणाम

४०० हून अधिक विमानांसह, ते दररोज २,३०० हून अधिक उड्डाणे चालवते. एका घटकातील बिघाडामुळे संपूर्ण प्रणालीवर परिणाम होऊ शकतो.

FDTL

फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) हा एक नियम आहे जो वैमानिकाला सतत किती तास उड्डाण करता येईल, किती तास विश्रांती घ्यावी लागेल.

लँडिंग

रात्रीच्या उड्डाणांमध्ये किती वेळा लँडिंग करण्याची परवानगी आहे. ड्यूटी शिफ्टमधील आवश्यक अंतर निश्चित करतो.

थकवा

थकवा विमान सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण धोका निर्माण करत असल्याने वैमानिकांना थकवा असताना उड्डाण करण्यापासून रोखण्यासाठी हे नियम डिझाइन केले आहेत.

विश्रांतीचे तास

वैमानिकांचे आठवड्याचे विश्रांतीचे तास ३६ वरून ४८ पर्यंत वाढवण्यात आले. रात्रीच्या लँडिंगचे तास सहा वरून दोन पर्यंत कमी करण्यात आले.

वेळेची व्याख्या

रात्रीच्या वेळेची व्याख्या एक तासाने वाढविण्यात आली. रात्रीच्या उड्डाणांमध्ये (रेड आय फ्लाइट्स) क्रूचा वापर अत्यंत मर्यादित होता.

कर्मचारी संख्या मर्यादित

याचा थेट परिणाम इंडिगोवर झाला. जी सर्वाधिक रात्रीच्या उड्डाणे चालवते. तिचा क्रू वापर सर्वात कमी आहे. कर्मचारी संख्या मर्यादित आहे आणि उड्डाणे असंख्य आहेत.

