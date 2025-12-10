'या' अद्वितीय शहरात फक्त पांढऱ्या रंगाच्या गाड्या चालतात

Mansi Khambe
जगातील सर्वात आदरणीय देशांपैकी एक असलेल्या या अनोख्या शहरात, सरकार केवळ इमारती कशा दिसाव्यात हे ठरवत नाही तर तुमच्या कारचा रंग देखील ठरवते.
तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल, परंतु तुर्कमेनिस्तानची राजधानी अश्गाबातमध्येही असाच नियम आहे. संपूर्ण शहर पांढऱ्या संगमरवराने मढवलेले आहे.
जगभरात ते पांढरे संगमरवरी शहर म्हणून ओळखले जाते. चला जाणून घेऊया की हे शहर पांढऱ्या रंगाचे इतके वेड का आहे?
शहराची संपूर्ण ओळख त्याच्या पांढऱ्या संगमरवरी वास्तुकलेभोवती फिरते. इमारतींपासून ते पदपथ आणि सार्वजनिक इमारतींपर्यंत सर्व काही पांढऱ्या दगडाचा वापर करून बनवले जाते.
हे शहर केवळ पाहण्यासच नेत्रदीपक नाही तर जगातील सर्वात जास्त पांढऱ्या संगमरवरी वापरासाठी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सने अधिकृतपणे ओळखले आहे.
२००० पासून व्यापक पुनर्विकास करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये ५५० हून अधिक संगमरवरी इमारती बांधल्या गेल्या आहेत.
संपूर्ण शहर पांढऱ्या संगमरवरी रंगाने बनलेले असल्याने प्रत्येक गोष्ट सूर्यप्रकाश परावर्तित करते. त्यामुळे ढगाळ दिवसातही सनग्लासेस आवश्यक असतात.
२०१८ मध्ये फक्त पांढऱ्या गाड्यांना परवानगी देणारा नियम लागू करण्यात आला. हा नियम तत्कालीन राष्ट्रपती गुरबांगुली बर्दीमुखमेदोव्ह यांनी लागू केला होता.
त्यांना पांढऱ्या रंगाची खूप आवड होती. कदाचित ते दंतवैद्य असल्याने. या वैयक्तिक पसंतीचे रूपांतर कठोर राष्ट्रीय आदेशात झाले.
या शहरात पांढऱ्या रंगाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही रंगाची वाहने पोलीस ताबडतोब जप्त करतात. मालकांनाही मोठा दंड आकारला जातो.
त्यांची वाहने पुन्हा रंगवल्याशिवाय किंवा कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन करेपर्यंत जप्त केली जातात.
रंगांचे निर्बंध केवळ कारपुरते मर्यादित नाहीत तर सार्वजनिक जीवनाच्या विविध पैलूंवर देखील लागू होतात. जाहिराती आणि सजावट देखील शहराच्या पांढऱ्या रंगाच्या थीमशी जुळली पाहिजे.
