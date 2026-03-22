उन्हाळ्यातही अनुभवा धबधब्याचा आनंद! महाराष्ट्रात 'या' ठिकाणी 12 महिने कोसळते जलधारा!

Aarti Badade
महाराष्ट्रात एक असा धबधबा आहे जो पावसाळ्याची वाट न पाहता १२ ही महिने प्रवाहित असतो.
Dhareshwar waterfall Marleshwar
रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रसिद्ध मार्लेश्वर मंदिर परिसरात हा निसर्गरम्य धबधबा वसलेला आहे.
या बारामाही वाहणाऱ्या धबधब्याला 'धारेश्वर धबधबा' म्हणून ओळखले जाते.
धबधब्याखाली एक खोल डोह असून त्याची अचूक खोली आजही कोणालाही मोजता आलेली नाही.
दाट हिरवीगार वनराई आणि शांत वातावरणामुळे या ठिकाणचे सौंदर्य पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करते.
हा धबधबा कधीही आटत नसल्याने भर उन्हाळ्यातही तुम्ही येथे सहलीचा आनंद घेऊ शकता.
निसर्गप्रेमी आणि भाविकांसाठी धारेश्वर धबधबा हे कोकणातील एक हक्काचे पर्यटन स्थळ आहे.
Amber Fort Jaipur
