उन्हाळ्यातही अनुभवा धबधब्याचा आनंद! महाराष्ट्रात 'या' ठिकाणी 12 महिने कोसळते जलधारा!

Aarti Badade

वर्षभर वाहणारा धबधबा

महाराष्ट्रात एक असा धबधबा आहे जो पावसाळ्याची वाट न पाहता १२ ही महिने प्रवाहित असतो.

Dhareshwar waterfall Marleshwar

मार्लेश्वर तीर्थक्षेत्र

रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रसिद्ध मार्लेश्वर मंदिर परिसरात हा निसर्गरम्य धबधबा वसलेला आहे.

धारेश्वर धबधबा

या बारामाही वाहणाऱ्या धबधब्याला 'धारेश्वर धबधबा' म्हणून ओळखले जाते.

रहस्यमयी डोह

धबधब्याखाली एक खोल डोह असून त्याची अचूक खोली आजही कोणालाही मोजता आलेली नाही.

निसर्गाचे वरदान

दाट हिरवीगार वनराई आणि शांत वातावरणामुळे या ठिकाणचे सौंदर्य पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करते.

उन्हाळी पर्यटनासाठी बेस्ट

हा धबधबा कधीही आटत नसल्याने भर उन्हाळ्यातही तुम्ही येथे सहलीचा आनंद घेऊ शकता.

रत्नागिरीची ओळख

निसर्गप्रेमी आणि भाविकांसाठी धारेश्वर धबधबा हे कोकणातील एक हक्काचे पर्यटन स्थळ आहे.

हत्ती सफारीसाठी प्रसिद्ध आहे 'हा' ऐतिहासिक किल्ला!

Amber Fort Jaipur

|

Sakal

येथे क्लिक करा