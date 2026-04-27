भारतीय रेल्वे भंगार विकून दरवर्षी किती हजार कोटी कमावते?

Aarti Badade

जगातील मोठे रेल्वे नेटवर्क

भारतीय रेल्वे हे जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वे नेटवर्कपैकी एक असून येथे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात भंगार साहित्य जमा होते.

भंगाराचे स्वरूप काय असते?

रेल्वेचे जुने झालेले डबे, खराब झालेले रूळ आणि निकामी झालेली यंत्रसामग्री वेळोवेळी बदलून ती भंगार म्हणून काढली जाते.

हजारो कोटींची वार्षिक कमाई

हे सर्व भंगार विकून भारतीय रेल्वे दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवते, जे रेल्वेच्या तिजोरीत मोठी भर घालते.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा विक्रम

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारतीय रेल्वेने ६,८१,३८६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त विक्रमी कमाई केली आहे.

उद्दिष्टापेक्षाही मोठी झेप

भंगार विक्रीतून झालेली ही अफाट कमाई रेल्वेने ठरवलेल्या ६,००० कोटींच्या लक्ष्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त आहे.

नॉन-फेअर रेव्हेन्यूचा मुख्य स्रोत

तिकीट विक्रीव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या उत्पन्नाला 'नॉन-फेअर रेव्हेन्यू' म्हणतात आणि भंगार विक्री हा त्याचा सर्वात मोठा भाग आहे.

प्रवाशांना आधुनिक सुविधांचा फायदा

या उत्पन्नामुळे तिकीट दरात वाढ न करता प्रवाशांना रेल्वे स्थानकांवर आधुनिक सोयी-सुविधा पुरवणे रेल्वेला शक्य होते.

