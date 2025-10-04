माकडाचे हृदय एका दिवसात किती वेळा धडधडते?

Aarti Badade
जगभरात माकडांच्या २६० हून अधिक प्रजाती आहेत. त्या विविध अधिवासांमध्ये आढळतात.
माकडाचे हृदय एका दिवसात सरासरी २,५९,२०० वेळा धडधडते.
याचा अर्थ असा की, माकडाचे हृदय १ मिनिटात १८० वेळा धडधडते.
माकडाच्या हृदयाचे ठोके मानवी हृदयाच्या ठोक्यांपेक्षा सुमारे २.५ पट जास्त असतात.
स्पायडर माकडाची प्रजाती १५ फूट लांब उडी मारू शकते, ज्यामुळे ती झाडांवर सहज संचार करतात.
दुर्दैवाने, माकडांच्या अनेक प्रजाती आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांच्या संरक्षणाची गरज आहे.
माकडाचे शरीरशास्त्र आणि त्याची क्षमता खरोखरच अद्भुत आहे!
