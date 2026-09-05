डायबिटीजच्या रुग्णांनी दिवसातून नेमकं किती वेळा खावं?

Aarti Badade

किती वेळा खावे?

दिवसातून ३ वेळा जेवण योग्य की ५-६ वेळा, यापेक्षा नियमित वेळेत संतुलित आणि योग्य प्रमाणात खाणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

diabetes meal frequency

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Sakal

जेवणाची संख्या सारखी नसते

डायबिटीज किंवा हृदयविकार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी दिवसातून किती वेळा खावे याचा एकच नियम नसून, औषधे, दिनचर्या आणि आरोग्यानुसार आहाराचे वेळापत्रक ठरते.

diabetes meal frequency

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Sakal

तीन वेळचे संतुलित जेवण अनेकांसाठी

नाश्ता, दुपारचे जेवण आणि रात्रीचे जेवण नियमित वेळेत घेणे अनेक व्यक्तींसाठी उपयुक्त ठरू शकते.

diabetes meal frequency

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Sakal

मधल्या वेळेत पौष्टिक स्नॅक घ्या

जेवणाच्या मध्ये भूक लागत असल्यास डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने छोटा आणि पौष्टिक स्नॅक घेता येऊ शकतो.

diabetes meal frequency

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Sakal

बराच वेळ उपाशी राहून

दिवसभर न खाता रात्री मोठ्या प्रमाणात भात, पोळी, ब्रेड किंवा गोड पदार्थ खाल्ल्यास रक्तातील साखरेचे नियंत्रण बिघडू शकते.

diabetes meal frequency

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Sakal

ताटात भाज्या आणि प्रथिनांचा समावेश करा

डायबिटीजमध्ये फक्त जेवण किती वेळा केले यापेक्षा भाज्या, डाळी, कडधान्ये, संपूर्ण धान्य आणि प्रथिनांचे योग्य प्रमाणात सेवन महत्त्वाचे आहे.

diabetes meal frequency

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Sakal

निर्णय आरोग्यानुसार घ्या

डायबिटीज आणि हृदयविकार असल्यास आहाराचे वेळापत्रक औषधे, रक्तातील साखर आणि वैयक्तिक आरोग्यस्थितीनुसार डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ठरवणे योग्य आहे.

diabetes meal frequency

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Sakal

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