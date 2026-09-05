डायबिटीजच्या रुग्णांनी दिवसातून नेमकं किती वेळा खावं?

Aarti Badade
दिवसातून ३ वेळा जेवण योग्य की ५-६ वेळा, यापेक्षा नियमित वेळेत संतुलित आणि योग्य प्रमाणात खाणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
diabetes meal frequency
Sakal
डायबिटीज किंवा हृदयविकार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी दिवसातून किती वेळा खावे याचा एकच नियम नसून, औषधे, दिनचर्या आणि आरोग्यानुसार आहाराचे वेळापत्रक ठरते.
diabetes meal frequency
Sakal
नाश्ता, दुपारचे जेवण आणि रात्रीचे जेवण नियमित वेळेत घेणे अनेक व्यक्तींसाठी उपयुक्त ठरू शकते.
diabetes meal frequency
Sakal
जेवणाच्या मध्ये भूक लागत असल्यास डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने छोटा आणि पौष्टिक स्नॅक घेता येऊ शकतो.
diabetes meal frequency
Sakal
दिवसभर न खाता रात्री मोठ्या प्रमाणात भात, पोळी, ब्रेड किंवा गोड पदार्थ खाल्ल्यास रक्तातील साखरेचे नियंत्रण बिघडू शकते.
diabetes meal frequency
Sakal
डायबिटीजमध्ये फक्त जेवण किती वेळा केले यापेक्षा भाज्या, डाळी, कडधान्ये, संपूर्ण धान्य आणि प्रथिनांचे योग्य प्रमाणात सेवन महत्त्वाचे आहे.
diabetes meal frequency
Sakal
डायबिटीज आणि हृदयविकार असल्यास आहाराचे वेळापत्रक औषधे, रक्तातील साखर आणि वैयक्तिक आरोग्यस्थितीनुसार डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ठरवणे योग्य आहे.
diabetes meal frequency
Sakal
gas and heart attack
Sakal