पोटाच्या गॅसचा हार्ट अटॅकशी काय संबंध? जाणून घ्या

Aarti Badade

छातीच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष करता?

हार्ट अटॅकच्या आधी शरीर काही संकेत देऊ शकते, त्यामुळे छातीत वारंवार त्रास होत असेल तर तो केवळ गॅस समजून दुर्लक्षित करू नका.

gas and heart attack

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Sakal

गॅस आणि हार्ट अटॅकची लक्षणे

ॲसिडिटी किंवा अपचनामुळे छातीत जळजळ होऊ शकते, तर हृदयाशी संबंधित त्रासात छातीत दाब, घट्टपणा किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते.

gas and heart attack

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Sakal

छातीत दाब किंवा आवळल्यासारखे वाटणे

छातीच्या मध्यभागी किंवा डाव्या बाजूला दाब, जडपणा अथवा वेदना जाणवत असल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घेणे महत्त्वाचे आहे.

gas and heart attack

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Sakal

वेदना शरीराच्या इतर भागातही

हार्ट अटॅकच्या वेळी छातीसोबत खांदा, हात, पाठ, मान, जबडा किंवा पोटाच्या वरच्या भागातही वेदना जाणवू शकतात.

gas and heart attack

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Sakal

मळमळ आणि असामान्य थकवा

मळमळ, उलटी, श्वास घेण्यास त्रास, अचानक थकवा किंवा अस्वस्थता हीदेखील हृदयाशी संबंधित समस्यांची संभाव्य चिन्हे असू शकतात.

gas and heart attack

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Sakal

महिलांमध्ये लक्षणे

महिलांमध्ये छातीतील ठराविक वेदनांऐवजी मळमळ, उलटी, तीव्र थकवा, श्वास लागणे किंवा पोटाच्या वरच्या भागात त्रास जाणवू शकतो.

gas and heart attack

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Sakal

छातीच्या त्रासाकडे

छातीत अचानक तीव्र वेदना, दाब किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास गॅसचा अंदाज न बांधता तातडीने वैद्यकीय मदत घ्या.

gas and heart attack

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sakal

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bladder cancer urine test

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Sakal

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