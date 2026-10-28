इंदुरी किल्ला किती वर्ष जुना आहे?

Aarti Badade
पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडेजवळ इंद्रायणी नदीच्या काठावर असलेला इंदुरी किल्ला मराठ्यांच्या इतिहासाची साक्ष देतो.
induri fort history
Sakal
इंदुरी किल्ल्याचे बांधकाम इ.स. १७२० ते १७२१ च्या सुमारास झाले असून, हा किल्ला सुमारे ३०० वर्षांहून अधिक जुना आहे.
induri fort history
Sakal
मराठा साम्राज्याचे सरसेनापती खंडेराव दाभाडे यांनी इंदुरी किल्ल्याची उभारणी केली, असे ऐतिहासिक संदर्भांमध्ये नमूद केले जाते.
induri fort history
Sakal
डोंगरावर नसून सपाट जमिनीवर बांधलेला इंदुरी किल्ला हा भुईकोट प्रकारातील असून, त्याची रचना त्या काळातील संरक्षण व्यवस्थेची आठवण करून देते.
induri fort history
Sakal
इंद्रायणी नदीच्या काठावरील स्थानामुळे इंदुरी किल्ल्याला ऐतिहासिक महत्त्वासोबतच निसर्गरम्य परिसराचे सौंदर्यही लाभले आहे.
induri fort history
Sakal
किल्ल्याची वास्तुरचना आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी मराठा काळातील लष्करी नियोजन, संरक्षण व्यवस्था आणि दाभाडे घराण्याच्या वारशाची ओळख करून देते.
induri fort history
Sakal
इतिहास, स्थापत्यकला आणि मराठा साम्राज्याचा वारसा जाणून घेण्याची आवड असणाऱ्यांसाठी इंदुरी किल्ला हे भेट देण्यासारखे महत्त्वाचे ऐतिहासिक ठिकाण आहे.
induri fort history
Sakal
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Sakal