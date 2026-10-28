इंदुरी किल्ला किती वर्ष जुना आहे?

Aarti Badade

इंद्रायणीच्या काठावर

पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडेजवळ इंद्रायणी नदीच्या काठावर असलेला इंदुरी किल्ला मराठ्यांच्या इतिहासाची साक्ष देतो.

induri fort history

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Sakal

सुमारे ३०० वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा

इंदुरी किल्ल्याचे बांधकाम इ.स. १७२० ते १७२१ च्या सुमारास झाले असून, हा किल्ला सुमारे ३०० वर्षांहून अधिक जुना आहे.

induri fort history

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Sakal

खंडेराव दाभाडे यांनी बांधला किल्ला

मराठा साम्राज्याचे सरसेनापती खंडेराव दाभाडे यांनी इंदुरी किल्ल्याची उभारणी केली, असे ऐतिहासिक संदर्भांमध्ये नमूद केले जाते.

induri fort history

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Sakal

भुईकोट किल्ल्याची वैशिष्ट्ये

डोंगरावर नसून सपाट जमिनीवर बांधलेला इंदुरी किल्ला हा भुईकोट प्रकारातील असून, त्याची रचना त्या काळातील संरक्षण व्यवस्थेची आठवण करून देते.

induri fort history

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Sakal

इंद्रायणी नदीचा सहवास

इंद्रायणी नदीच्या काठावरील स्थानामुळे इंदुरी किल्ल्याला ऐतिहासिक महत्त्वासोबतच निसर्गरम्य परिसराचे सौंदर्यही लाभले आहे.

induri fort history

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Sakal

मराठ्यांच्या पराक्रमाची साक्ष

किल्ल्याची वास्तुरचना आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी मराठा काळातील लष्करी नियोजन, संरक्षण व्यवस्था आणि दाभाडे घराण्याच्या वारशाची ओळख करून देते.

induri fort history

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Sakal

इतिहासप्रेमींसाठी खास ठिकाण

इतिहास, स्थापत्यकला आणि मराठा साम्राज्याचा वारसा जाणून घेण्याची आवड असणाऱ्यांसाठी इंदुरी किल्ला हे भेट देण्यासारखे महत्त्वाचे ऐतिहासिक ठिकाण आहे.

induri fort history

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Sakal

जुन्या काळातील बोल्ड लुक कसा होता?

Bold Fashion Look old

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Sakal

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