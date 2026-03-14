उन्हाळ्यात नेमका किती वेळा चेहरा धुवावा? डर्माटोलॉजिस्ट काय सांगतात

Payal Naik

प्रचंड घाम

मार्च, एप्रिल, मे हे महिने या महिन्यांमध्ये उन्हाची तीव्रता प्रचंड असते. त्यात आता उन्हाचा तडाखा वाढलाय. त्यामुळे प्रचंड घाम येतो.

शंका

उन्हाळ्यात दिवसातून किती वेळा चेहरा धुवावा याबद्दल अनेकांच्या मनात शंका असतात. जितका जास्त आपण चेहरा धुवू तितका जास्त तो चांगला राहील असं अनेकांना वाटतं.

सल्ला

मात्र असं नसतं. डर्माटोलॉजिस्ट उन्हाळ्यात चेहऱ्यासाठी काय सल्ला देतात हे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

गृहिणी

जर तुम्ही गृहिणी असाल तर तुम्ही सकाळी, सायंकाळच्या सुमारास आणि रात्री झोपण्यापूर्वी चेहरा धुणं गरजेचं आहे.

वर्किंग वूमन

जाणीव जर तुम्ही वर्किंग वूमन असाल तर सकाळी, उन्हातून कामाच्या ठिकाणी गेल्यानंतर, घरी परत आल्यानंतर आणि रात्री असा चेहरा धुणं गरजेचं आहे.

नुसतं पाणी

किमान २ वेळा तरी चेहरा नुसता पाण्याने न धुता फेसवॉशने धुवावा. यामुळे चेहऱ्यावरील धूळ माती निघून जाते. इतर वेळेस चेहऱ्यावर नुसतं पाणी मारलं तरी चालतं.

मॉइश्चरायझर

तुमचा चेहरा जर धुतल्यानंतर ओढल्यासारखा वाटत असेल तर त्वचेवर मॉइश्चरायझर लावणं गरजेचं आहे. शिवाय गरम पाण्याने चेहरा धुणं टाळा.

तेलकट त्वचा

तेलकट त्वचा असणाऱ्यांनीही किमान २ वेळा फेसवॉशने चेहरा धुवून त्यावर मॉइश्चरायझर लावणं गरजेचं आहे.

सनस्क्रीन

तर उन्हात जाण्यापूर्वी सनस्क्रीन लावणं अत्यंत महत्वाचं आहे.

हातानी किंवा नखांनी स्पर्श करणे टाळा

शिवाय चेहऱ्याच्या त्वचेला सतत हातानी किंवा नखांनी स्पर्श करणे टाळा. यामुळे संसर्ग होऊन पुरळ येण्याचा धोका असतो. (या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे सामान्य ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. )

